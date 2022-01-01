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Гитарист AMON AMARTH — о работе с Andy Sneap'ом



Olavi Mikkonen в рамках недавней беседы рассказал о работе с Andy Sneap'ом:



«Мы на самом деле не планировали записывать альбом. Мы просто чувствовали, что должны это сделать. Но когда мы начинали писать, для нас это была обычная [сочинительская] сессия. А потом мы записывались в Англии с Andy Sneap'ом. Разумеется, всё ещё были проблемы с пандемией, но это не сильно повлияло... У него студия на ферме, и мы все жили там. Так что мы как бы изолировали себя там. Потому что мы не хотели, чтобы вирус был рядом. Если кто-то заразится, нам придётся отложить запись на месяц или около того. Поэтому мы держались особняком. И это было здорово, потому что это настоящий творческий подход».



Далее Olavi сказал, что Sneap «проделал колоссальную работу» над "The Great Heathen Army":



«Он работал круглосуточно. Потому что мы все занимались записью по очереди. Я работаю по утрам. Я, так сказать, работал в первой половине дня, а затем в дневную смену работали Ted [Lundström, бас] или Johan Söderberg [гитара]. А вечером уже работал Johan Hegg [вокал]. Да, это было очень круто».







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