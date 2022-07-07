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"The Great Heathen Army", новое видео AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.




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7 июл 2022
y
ywi
Песня неплоха. А вот со звуком что-то перемудрили. Где гитары? Зачем их задвинули куда-то аж на третий план?

просмотров: 467

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