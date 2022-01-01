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Новости
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
*Новое видео KATATONIA 11
*Фронтмен SODOM: «Мы никогда не меняли свою музыку» 10
*Новая песня OBITUARY 10
*Вокалист BLACK SABBATH: «Я просто выкинул этот альбом в окно... 10
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*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 23
*Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома 17
*Лидер GUNS N' ROSES попал микрофоном в лицо женщине 14
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
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Amon Amarth

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9 дек 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

1 дек 2022 : 		 Комиксы и игра от AMON AMARTH

8 сен 2022 : 		 AMON AMARTH — о выступлении на Wacken

26 авг 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о проблемах в турах

8 авг 2022 : 		 AMON AMARTH неожиданно выступили на Wacken Open Air

5 авг 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

26 июл 2022 : 		 Гитарист AMON AMARTH — о работе с Andy Sneap'ом

24 июл 2022 : 		 Рассказ о виниле AMON AMARTH

7 июл 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

2 июн 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

3 май 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления AMON AMARTH

17 фев 2022 : 		 Новое видео AMON AMARTH

14 фев 2022 : 		 Тизер нового клипа AMON AMARTH

9 июн 2021 : 		 Профессиональное видео с выступления AMON AMARTH

28 май 2021 : 		 AMON AMARTH отмечают юбилей

2 мар 2021 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH сдал назад

10 янв 2021 : 		 AMON AMARTH на фестивале Download

7 окт 2020 : 		 Новое видео AMON AMARTH

19 фев 2020 : 		 AMON AMARTH выпускают игру

24 дек 2019 : 		 Гитарист AMON AMARTH: «Сейчас металл куда крепче, чем когда мы росли»

4 дек 2019 : 		 JOHAN SÖDERBERG: «Это AMON AMARTH подкинули идею концерта MACHINE HEAD»

20 ноя 2019 : 		 Бывший барабанщик AMON AMARTH: «Между нами были трения»

2 ноя 2019 : 		 AMON AMARTH в Лос-Анджелесе

30 окт 2019 : 		 AMON AMARTH в Лос-Анджелесе

9 окт 2019 : 		 После концерта AMON AMARTH зарезали человека

27 сен 2019 : 		 Новое видео AMON AMARTH
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Новое видео AMON AMARTH



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Oden Owns You All", новое видео AMON AMARTH, доступно для просмотра ниже.




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