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AMON AMARTH начинают думать о новом альбоме



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Вокалист AMON AMARTH Johan Hegg ответил на вопрос, начала ли группа работу над новым материалом:

«Честно говоря, мы начали обсуждать новый альбом, но еще не приступили к работе над ним. Так что на самом деле мы не знаем. Вот такой простой ответ.

Я работаю над некоторыми лирическими идеями. Я знаю, что у других ребят есть музыкальные идеи, но мы еще не начали собирать все воедино. Так что все находится в зачаточном состоянии. Поэтому пока нечего сказать».




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2 сен 2024
Corpsegrinder04
Завязывать пора потихоньку, или на отдых временный. Последние альбомы - вымученная духота.

просмотров: 187

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