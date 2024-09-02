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AMON AMARTH начинают думать о новом альбоме



Вокалист AMON AMARTH Johan Hegg ответил на вопрос, начала ли группа работу над новым материалом:



«Честно говоря, мы начали обсуждать новый альбом, но еще не приступили к работе над ним. Так что на самом деле мы не знаем. Вот такой простой ответ.



Я работаю над некоторыми лирическими идеями. Я знаю, что у других ребят есть музыкальные идеи, но мы еще не начали собирать все воедино. Так что все находится в зачаточном состоянии. Поэтому пока нечего сказать».







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