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Mike Portnoy

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Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?



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MIKE PORTNOY в недавнем интервью Metal Pilgrim обсудил сообщение о прекращении концертной деятельности барабанщика IRON MAIDEN Nicko McBrain'a. На вопрос, был ли он шокирован известием об уходе McBrain'а, а также тем, что группа решила продолжать играть без него, Mike ответил:

«Ну, это было больше связано с уходом Nicko, и мне было просто грустно видеть, что ему пришлось принять такое решение. Я к тому, что Nicko был моим хорошим другом более 30 лет, так что мне, как другу, грустно видеть, что ему приходится принимать такое тяжёлое решение.

Конечно, я понимаю, что группа продолжает существовать. Они — известная группа и популярный мировой бренд, выступающий на стадионах по всему миру. Так что я понимаю, что эта гигантская империя должна существовать. Но он только упомянул, что прекращает гастролировать, так что я надеюсь, что он всё ещё в группе и может продолжать создавать музыку с ребятами, просто, возможно, в более ограниченном количестве. Но несмотря ни на что, я желаю ему всего наилучшего, потому что он мой очень хороший друг. И хочется, чтобы ему было комфортно при его физических возможностях. И если это означает, что ему придётся отказаться от барабанных палочек в туре, я желаю ему всего наилучшего».

На вопрос о том, готов ли он «заменить Nicko» в IRON MAIDEN, если его график позволит и его пригласят играть с легендарной британской хеви-металлической группой, Portnoy ответил:

«Это слишком гипотетический сценарий и вопрос. То есть, на первый взгляд, конечно. Это одна из известнейших групп в мире и одна из моих любимых. Так что да, я постоянно слышу подобные вопросы о RUSH. Это гипотетический вопрос. Но я полагаю, что в отношении IRON MAIDEN этот вопрос даже не стоит задавать, потому что я не думаю, что через миллион лет у них в группе появился бы кто-то, кто не был бы англичанином. Это настолько традиционно британская группа, что я считаю это гипотетическим вопросом, который даже не стоит задавать, потому что это было бы невозможно — если только я не поменяю свою национальность».




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КомментарииСкрыть/показать 13 )

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23 янв 2025
Corpsegrinder04
Со своей национальностью Портной может играть везде.
Like!5
23 янв 2025
Damien
Corpsegrinder04, :))))

Хотя, скажем, в Саудовской Аравии или КНДР это вряд ли возможно.
Like!1  Dislike!1
23 янв 2025
Corpsegrinder04
Damien, там Металл не играют. Как и в Секторе Газа думаю тоже )
Like!1
23 янв 2025
olly71
Damien, у Саудитов идеальные соседские отношения с Израилем туризм и бизнес в обе стороны а вот с Ираном это да там проблемы
23 янв 2025
Damien
olly71, с Ираном у многих проблемы, включая соседей-арабов. Крайне неуживчивая нация эти персы (не путать с перцами )) ).
  Dislike!2
23 янв 2025
olly71
Насчёт * может продолжать создавать музыку с ребятами * . За 40 лет в Мэйден Нико написал только одну песню и ту что была выпущена только би-сайдом на сингле . Так что скажем не самого большого композитора потеряла группа .
Like!2
23 янв 2025
Corpsegrinder04
olly71, и песня эта на сколько я помню называется Sheriff of Huddersfield. Редкостная говнина кстати. Какая-то срань пародийная.
У меня она есть на полу-пиратском диске от CD-Maximum Somewere in Time / Single Collection 3. Там как раз авторы указаны.
Like!1
23 янв 2025
I
Inhuman
olly71, нет, ещё на Дэнс оф дэс он одну песню написал
Like!1
23 янв 2025
father
olly71, в New Frontier он ещё соавтор
23 янв 2025
Damien
father, да, самая невзрачная песня на пластинке.
23 янв 2025
P
Paffoss
olly71, могло иметься в виду не только собственно написание, но и аранжировка и доведение до ума, тоже творческий процесс.
Like!1
23 янв 2025
J
JackLong
olly71, ну и плюс, все-таки, фирменный стиль и звучание тоже имеют значение.
23 янв 2025
Starbreaker
На самом деле в авторство Sheriff of Huddersfield Мюррей и МакБрейн вписаны чисто просто так, ради прикола, чтобы вся группа там была.
По сути это римейк старой песни Смита времён Urchin' с минимальными музыкальными изменениями, и с совершенно другим смешным текстом, который сочинили Харрис и Дикинсон.

Поэтому единственная песня, где Нико реально что-то привнёс творчески - да, New Frontier.
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