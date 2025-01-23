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Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а?



MIKE PORTNOY в недавнем интервью Metal Pilgrim обсудил сообщение о прекращении концертной деятельности барабанщика IRON MAIDEN Nicko McBrain'a. На вопрос, был ли он шокирован известием об уходе McBrain'а, а также тем, что группа решила продолжать играть без него, Mike ответил:



«Ну, это было больше связано с уходом Nicko, и мне было просто грустно видеть, что ему пришлось принять такое решение. Я к тому, что Nicko был моим хорошим другом более 30 лет, так что мне, как другу, грустно видеть, что ему приходится принимать такое тяжёлое решение.



Конечно, я понимаю, что группа продолжает существовать. Они — известная группа и популярный мировой бренд, выступающий на стадионах по всему миру. Так что я понимаю, что эта гигантская империя должна существовать. Но он только упомянул, что прекращает гастролировать, так что я надеюсь, что он всё ещё в группе и может продолжать создавать музыку с ребятами, просто, возможно, в более ограниченном количестве. Но несмотря ни на что, я желаю ему всего наилучшего, потому что он мой очень хороший друг. И хочется, чтобы ему было комфортно при его физических возможностях. И если это означает, что ему придётся отказаться от барабанных палочек в туре, я желаю ему всего наилучшего».



На вопрос о том, готов ли он «заменить Nicko» в IRON MAIDEN, если его график позволит и его пригласят играть с легендарной британской хеви-металлической группой, Portnoy ответил:



«Это слишком гипотетический сценарий и вопрос. То есть, на первый взгляд, конечно. Это одна из известнейших групп в мире и одна из моих любимых. Так что да, я постоянно слышу подобные вопросы о RUSH. Это гипотетический вопрос. Но я полагаю, что в отношении IRON MAIDEN этот вопрос даже не стоит задавать, потому что я не думаю, что через миллион лет у них в группе появился бы кто-то, кто не был бы англичанином. Это настолько традиционно британская группа, что я считаю это гипотетическим вопросом, который даже не стоит задавать, потому что это было бы невозможно — если только я не поменяю свою национальность».





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