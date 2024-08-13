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MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER



Drumeo опубликовали новую запись исполнения Mike Portnoy одной из песен своей группы:



«Посмотрите, как Mike Portnoy исполняет один из самых знаковых треков Dream Theater, "6:00". В этом уроке он приглашает вас за пульт, чтобы разобрать сложные ритмы, нетрадиционные сигнатуры и взрывные партии, которые сделали эту песню так любимой поклонниками!»







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