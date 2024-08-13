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Mike Portnoy

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13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

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13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

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2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

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11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

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MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER



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Drumeo опубликовали новую запись исполнения Mike Portnoy одной из песен своей группы:

«Посмотрите, как Mike Portnoy исполняет один из самых знаковых треков Dream Theater, "6:00". В этом уроке он приглашает вас за пульт, чтобы разобрать сложные ритмы, нетрадиционные сигнатуры и взрывные партии, которые сделали эту песню так любимой поклонниками!»

Watch MIKE PORTNOY Break Down DREAM THEATER Classic




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Сам Портной говорит, что всё самое крутое Мур написал)
13 авг 2024
Corpsegrinder04
А где очередная новость, как в восторге машут руками и отлизывают Портняге за возвращение ? Давно не было.
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13 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Corpsegrinder04, болгары восхитились!

просмотров: 390

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