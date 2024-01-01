Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
*MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е» 14
*MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD... 13
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Мы не ссорились!» 12
*Сколько гитар у METALLICA в туре? 12
*Будут ли CAVALERA перезаписывать еще альбомы SEPULTURA? 11
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 33
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 26
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*MIKE PORTNOY о первом концерте с DREAM THEATER: «У меня мура... 16
*GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?» 14
[= ||| все новости группы



*

Mike Portnoy

*



7 окт 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD

13 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

1 авг 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD



zoom
Drumeo опубликовали новую запись исполнения Mike Portnoy одной из песен AVENGED SEVENFOLD:

«'Nightmare' стала одной из определяющих песен для AVENGED SEVENFOLD и Mike записал для нее партии, в оригинале придуманный Джимми Салливаном».

DREAM THEATER Drummer MIKE PORTNOY Breaks Down AVENGED SEVENFOLD's "Nightmare"In New Playthrough Video




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 191

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом