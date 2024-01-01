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MIKE PORTNOY исполняет AVENGED SEVENFOLD



Drumeo опубликовали новую запись исполнения Mike Portnoy одной из песен AVENGED SEVENFOLD:



«'Nightmare' стала одной из определяющих песен для AVENGED SEVENFOLD и Mike записал для нее партии, в оригинале придуманный Джимми Салливаном».







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