Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
*BATTLE BEAST думают о новом материале 16
*MEGADETH за пять концертов заработали четыре миллиона 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
*KERRY KING: «Я не верю ни в Бога, ни в дьявола» 14
*Басист MÖTLEY CRÜE добился ареста сталкера 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео NIGHTWISH 42
*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 33
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 29
*KERRY KING о вручении награды TONY IOMMI: «Я струхнул» 25
*Гитарист EXTREME: «Искусственный интеллект никогда не сможет... 23
[= ||| все новости группы



*

Mike Portnoy

*



27 май 2024 : 		 MIKE PORTNOY учится играть TOOL

25 мар 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет 'Panic Attack'

12 фев 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет RUSH

26 янв 2024 : 		 MIKE PORTNOY исполняет трек DREAM THEATER

25 дек 2023 : 		 MIKE PORTNOY исполняет DREAM THEATER

8 окт 2023 : 		 MIKE PORTNOY выступил с BLUE THUNDER

21 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY: «Чтобы распространять свою музыку, вам не нужен лейбл»

13 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY дал совет начинающим барабанщикам

6 фев 2023 : 		 MIKE PORTNOY готов сыграть с DREAM THEATER

25 янв 2023 : 		 MIKE PORTNOY — о своей физической форме

28 дек 2022 : 		 MIKE PORTNOY с дочкой угадывают Beatles!

4 апр 2022 : 		 У MIKE PORTNOY две полоски

15 фев 2022 : 		 MIKE PORTNOY: «Для металла в 80-х было лучше, чем в 90-х»

2 янв 2022 : 		 MIKE PORTNOY вновь соревнуется с дочкой

12 ноя 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Я создал из себя нечто среднее между Китом, Нилом и Lars'ом»

3 окт 2021 : 		 MIKE PORTNOY: «Понимаю, почему слетают туры»

10 авг 2021 : 		 MIKE PORTNOY и ALEX SKOLNICK выражают озабоченность

30 июл 2021 : 		 MIKE PORTNOY — о Джоуи Джордисоне: «Он был невероятным барабанщиком»

27 янв 2021 : 		 MIKE PORTNOY и винил

28 дек 2020 : 		 MIKE PORTNOY пытается взять реванш

11 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY чествует Джона Леннона

9 окт 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 авг 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

15 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY и винил

9 июл 2020 : 		 MIKE PORTNOY исполняет THE BEATLES

30 июн 2020 : 		 MIKE PORTNOY: «Почему вы не надеваете маски?»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE PORTNOY учится играть TOOL



zoom
Drumeo опубликовали ролик, в котором MIKE PORTNOY учится исполнять композицию TOOL 'Pneuma'.

MIKE PORTNOY Learns How To Play TOOL's "Pneuma" - "This Makes DREAM THEATER Sound Like WEEZER" (Video)




Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

27 май 2024
gravitgroove
очень круто

просмотров: 183

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом