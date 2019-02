сегодня



Вокалист BLACK VEIL BRIDES выпускает новый сольный альбом



После набранных 45 миллионов просмотров, 25 миллионов проигрываний на Spotify и награды за "We Don't Have To Dance" вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack (a.k.a. Andy Black) представил новое видео на песню "Westwood Road", первый трек из долгожданного альбома "The Ghost Of Ohio" (Lava/Republic). Выход диска намечен на 12 апреля, а в тур музыкант отправляется с 7 апреля. Продюсером диска был John Feldmann (BLINK-182, PANIC! AT THE DISCO), работавший с ним и над дебютной пластинкой 2016 года "The Shadow Side". За сведение "Westwood Road" отвечал Neil Avron (TWENTY ONE PILOTS, THIRTY SECONDS TO MARS).



















просмотров: 109