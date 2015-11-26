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Black Veil Brides

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Вокалист BLACK VEIL BRIDES выпускает новый сольный альбом



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После набранных 45 миллионов просмотров, 25 миллионов проигрываний на Spotify и награды за "We Don't Have To Dance" вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack (a.k.a. Andy Black) представил новое видео на песню "Westwood Road", первый трек из долгожданного альбома "The Ghost Of Ohio" (Lava/Republic). Выход диска намечен на 12 апреля, а в тур музыкант отправляется с 7 апреля. Продюсером диска был John Feldmann (BLINK-182, PANIC! AT THE DISCO), работавший с ним и над дебютной пластинкой 2016 года "The Shadow Side". За сведение "Westwood Road" отвечал Neil Avron (TWENTY ONE PILOTS, THIRTY SECONDS TO MARS).



BLACK VEIL BRIDES Singer ANDY BLACK To Release






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