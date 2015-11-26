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Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19



Гитарист BLACK VEIL BRIDES Jeremy "Jinxx" Ferguson сообщил о том, что его тест на COVID-19 оказался положительным:



«В прошлое воскресенье я проснулся полностью разбитым, с лихорадкой и отвратительным кашлем... Я без колебаний забрал свою семью, чтобы сразу же пройти тест. Мы получили результаты поздним воскресным вечером. @moggycatz и @mommajinxx вернулись отрицательными, мои положительные. Сразу же начали карантин в отдельных комнатах. Пока Элис и Леннон не проявляют никаких симптомов, ждут результатов второго теста для моей мамы. В понедельник вечером лихорадка усилилась, но я потерял чувство вкуса и обоняния. Кашель переместился в мои легкие, и вчера вечером я заметил стеснение в груди, сделал несколько дыхательных упражнений, и стало полегче. Сегодня у меня просто сильная усталость и головокружение. Надеюсь, худшее уже позади.



Я просто хотел сказать всем, чтобы вы продолжали оставаться в безопасности и, ПОЖАЛУЙСТА, наденьте маску! Как бы это ни раздражало. И отнеситесь к этому серьёзно. Это не розыгрыш, а случаи везде только растут, и никто не застрахован от болезни. И то, что вы получили отрицательный результат, не делает вас обладающим иммунитетом, это означает, что вы, возможно, не контактировали с заразой, так что будьте осторожны и, лучше дважды подумайте о поездках и о планах на время отпуска.



@moggycatz, ты Замечательная, я тебя очень люблю. С юбилеем! #staysafe #wearamask #covid #covid 19 #coronavirus».













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