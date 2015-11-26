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Black Veil Brides

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24 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19

13 ноя 2020 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

30 сен 2020 : 		 Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой

5 авг 2020 : 		 У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

28 июл 2020 : 		 Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

19 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

27 июн 2020 : 		 Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает

24 июн 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

19 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы

4 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES: «Будучи белым, не знаю, что чувствовали мои братья и сёстры, но я с вами!»

29 май 2020 : 		 ASHLEY PURDY: «У меня 50% от BLACK VEIL BRIDES»

17 май 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES: «Мы пока не можем назвать точных дат»

16 фев 2020 : 		 Новое видео бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES

27 янв 2020 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDES: «Технически я в группе»

1 дек 2019 : 		 Новые песни BLACK VEIL BRIDES

26 ноя 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES расстались с басистом

3 апр 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

30 мар 2019 : 		 Видео с текстом от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

11 мар 2019 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

19 фев 2019 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES выпускает новый сольный альбом

19 сен 2018 : 		 Новое видео от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

26 авг 2018 : 		 Кавер-версия Пола Анки от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

26 июн 2018 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDE: «Я и не говорил, что мы разбегаемся»

19 мар 2018 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

26 фев 2018 : 		 BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду
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Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19



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Гитарист BLACK VEIL BRIDES Jeremy "Jinxx" Ferguson сообщил о том, что его тест на COVID-19 оказался положительным:

«В прошлое воскресенье я проснулся полностью разбитым, с лихорадкой и отвратительным кашлем... Я без колебаний забрал свою семью, чтобы сразу же пройти тест. Мы получили результаты поздним воскресным вечером. @moggycatz и @mommajinxx вернулись отрицательными, мои положительные. Сразу же начали карантин в отдельных комнатах. Пока Элис и Леннон не проявляют никаких симптомов, ждут результатов второго теста для моей мамы. В понедельник вечером лихорадка усилилась, но я потерял чувство вкуса и обоняния. Кашель переместился в мои легкие, и вчера вечером я заметил стеснение в груди, сделал несколько дыхательных упражнений, и стало полегче. Сегодня у меня просто сильная усталость и головокружение. Надеюсь, худшее уже позади.

Я просто хотел сказать всем, чтобы вы продолжали оставаться в безопасности и, ПОЖАЛУЙСТА, наденьте маску! Как бы это ни раздражало. И отнеситесь к этому серьёзно. Это не розыгрыш, а случаи везде только растут, и никто не застрахован от болезни. И то, что вы получили отрицательный результат, не делает вас обладающим иммунитетом, это означает, что вы, возможно, не контактировали с заразой, так что будьте осторожны и, лучше дважды подумайте о поездках и о планах на время отпуска.

@moggycatz, ты Замечательная, я тебя очень люблю. С юбилеем! #staysafe #wearamask #covid #covid 19 #coronavirus».

BLACK VEIL BRIDES Guitarist JINXX Tests Positive For COVID-19:





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