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Black Veil Brides

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Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого



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Andy Biersack в программе "No Fuckin' Regrets With Robb Flynn" признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого:

«Это был один из тех случаев, когда ты молодой... Всё, чего я хотел в мире, — это быть в рок-группе, ездить на гастроли и заниматься тем, о чём я мечтал. В детстве я мало общался. В основном в детстве я занимался спортом, потом приходил домой, красил лицо и пел перед зеркалом, потом шёл на тренировку по хоккею или ещё куда-нибудь, а потом возвращался, красил лицо, пел перед зеркалом и мечтал рисовать и делать костюмы. Из-за этого у меня не было времени на друзей; я был одиночкой. И я никогда не заводил дружеских отношений; я не знал, как вести себя с другими людьми. И вот я гастролирую по регионам в машине, всё складывается, и мы идём играть в подвал, где собирается человек пять. Ну, это на пять человек больше, чем я думал, что там будет, и все они говорят: "Эй, ты — дерьмо". А я такой: "О, это круто. Я и есть дерьмо". А тебе 22, ты должен знать всё о мире. И так получилось, что, будучи таким молодым и начав музыкальную карьеру, я начал собирать воедино свою личность, основываясь на других людях, которые меня окружали. И все в группах были старше меня, и везде, куда мы ездили на гастроли, все были старше меня, и я просто воспринимал их как людей, которые знают, что такое жизнь; вот что надо делать. Ты должен отрываться по полной, ты должен быть сумасшедшим, и ты должен культивировать эту личность. И к 21–22 годам у меня просто появился такой странный бронекостюм, который я соорудил из того, что прочитал в чьём-то интервью, из того эстетического выбора, который кто-то сделал, из всего этого, что я взял и превратил в то, что мне нравится. И к тому времени, когда мне стукнуло где-то лет 25 +/-, я с этим покончил.

Я потратил так много времени, пытаясь стать этим персонажем, которого я создал в своём воображении, пытаясь его изображать. Мы получили столько дерьма с того самого дня, как начали выступать, от стольких людей, и это так меня бесило и злило, и я хотел защитить себя и защитить свою группу. И что ещё более важно, как ребёнок, приехавший из маленького городка со скромным достатком, который просто хотел быть рядом с другими людьми, которым нравится то же дерьмо, что и мне, я чувствовал ответственность перед нашей аудиторией за то, чтобы быть тем парнем, который встанет на их защиту и будет бороться с людьми, которые говорят гадости о группе. И я до сих пор так делаю, но в том возрасте я делал это так: я сильно напивался, мы играли три песни, и я проводил остаток шоу, пытаясь бороться с людьми. Это не обязательно было правильно. А потом я чувствовал себя подавленным и шёл в гостиничный номер, пил в одиночестве, а потом пытался писать песни и просто отключался. И дошло до того, что у меня не было зависимости, это был просто инструмент. Это было что-то вроде: "Я делаю это, потому что я социально неловкий и не знаю, кто я такой, а это придаёт мне индивидуальности и помогает мне чувствовать себя лучше, быть общительным и быть тем человеком, которым я хочу быть". А потом это стало: "Ну я должен это делать". А потом мы стали записывать пластинки. Когда мы записали первую пластинку на крупном лейбле, продюсер сказал мне, что я звучу лучше, когда пью. Итак, мне 20 лет, мне даже по закону нельзя пить, а продюсер из списка А на моей первой записи на крупном лейбле говорит мне: "Ты лучше звучишь, когда ты пьян, поэтому тебе нужно напиться, прежде чем мы будем записывать вокал". И тогда я такой: "Я должен это сделать". И так это стало своего рода попыткой самореализации. А потом моя жена [Джульет Симс, она же Lilith Czar] тоже музыкант, и она — человек, который сталкивался с подобными вещами, она начала очень рано и имела очень похожую траекторию в своей жизни, сказала то, в чём внутри мы были оба уверены: "Мы должны избавиться от этого дерьма", и мы вместе так и сделали. Так что мы не сорвались, прошло одинаковое время, сколько мы не пьём и за это время мы стали гораздо более счастливыми и здоровыми людьми, чем когда-либо прежде до этого».

BLACK VEIL BRIDES





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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Sbekhinov


27 янв 2022, 16:33		Автор таких заголовков наверное не признаётся, что «берет в рот крепкого»?

gravitgroove


27 янв 2022, 16:45		Флин окончательно скурвился, что у него в эфире такие хлопчики


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