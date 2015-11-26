Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

BLACK VEIL BRIDES опубликовали тизер со всеми треками из альбома "Re-Stitch These Wounds", выход которого намечен на тридцать первое июля на Sumerian Records.
Трек-лист:
"The Outcasts (Reborn)"
"We Stitch These Wounds"
"Beautiful Remains"
"Children Surrender"
"Perfect Weapon"
"Knives and Pens"
"The Mortician's Daughter (Overture III)"
"All Your Hate"
"Heaven's Calling"
"Never Give In"
"Sweet Blasphemy"
"Carolyn"
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