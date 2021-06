4 июн 2021



Новая песня BLACK VEIL BRIDES



"Crimson Skies", новая песня группы BLACK VEIL BRIDES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "The Phantom Tomorrow", выход которого запланирован на 29 октября на Sumerian Records.



Трек-лист:



01. The Phantom Tomorrow (Introduction)



02. Scarlet Cross



03. Born Again



04. Blackbird



05. Spectres (Interlude)



06. Torch



07. The Wicked One



08. Shadows Rise



09. Fields Of Bone



10. Crimson Skies



11. Kill The Hero



12. Fall Eternal



















