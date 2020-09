сегодня



Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой



Восьмого декабря Rare Bird Books выпустят долгожданные мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack'а, получившие название "They Don't Need To Understand: Stories Of Hope, Fear, Family, Life, And Never Giving In". Они были написаны совместно с Ryan'ом J. Downey, работавшим как автор, продюсер, репортер, ведущий и редактор в различных медиаресурсах, среди которых были MTV News, Billboard, The Hollywood Reporter, Marvel, IFC, Lionsgate, Hearst Media и MSNBC.











