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Black Veil Brides

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30 сен 2020 : 		 Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой

5 авг 2020 : 		 У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

28 июл 2020 : 		 Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

19 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

27 июн 2020 : 		 Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает

24 июн 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

19 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы

4 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES: «Будучи белым, не знаю, что чувствовали мои братья и сёстры, но я с вами!»

29 май 2020 : 		 ASHLEY PURDY: «У меня 50% от BLACK VEIL BRIDES»

17 май 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES: «Мы пока не можем назвать точных дат»

16 фев 2020 : 		 Новое видео бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES

27 янв 2020 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDES: «Технически я в группе»

1 дек 2019 : 		 Новые песни BLACK VEIL BRIDES

26 ноя 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES расстались с басистом

3 апр 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

30 мар 2019 : 		 Видео с текстом от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

11 мар 2019 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

19 фев 2019 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES выпускает новый сольный альбом

19 сен 2018 : 		 Новое видео от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

26 авг 2018 : 		 Кавер-версия Пола Анки от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

26 июн 2018 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDE: «Я и не говорил, что мы разбегаемся»

19 мар 2018 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

26 фев 2018 : 		 BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду

26 янв 2018 : 		 Новая работа BLACK VEIL BRIDES самая успешная в карьере

13 янв 2018 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES
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Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой



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Восьмого декабря Rare Bird Books выпустят долгожданные мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack'а, получившие название "They Don't Need To Understand: Stories Of Hope, Fear, Family, Life, And Never Giving In". Они были написаны совместно с Ryan'ом J. Downey, работавшим как автор, продюсер, репортер, ведущий и редактор в различных медиаресурсах, среди которых были MTV News, Billboard, The Hollywood Reporter, Marvel, IFC, Lionsgate, Hearst Media и MSNBC.

BLACK VEIL BRIDES Singer ANDY BIERSACK




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