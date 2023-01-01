Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 15
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
*Профессиональное видео с выступления METALLICA 13
*Гитарист JUDAS PRIEST выбрал своего рок-бога 13
*Новое видео SLIPKNOT 12
*Бывший перкуссионист SLIPKNOT: «Я скучаю по фанатам» 11
*PAUL STANLEY — о Pride Month 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик IRON MAIDEN показал свой инструмент 25
*На вокалиста RAMMSTEIN катят бочку 17
*SLIPKNOT расстались с клавишником 15
*PHILIP ANSELMO вновь конфедерат 14
*Как SLIPKNOT смогли столько сосуществовать вместе? Отвечает ... 14
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

12 май 2021 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

20 апр 2021 : 		 Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES

9 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

27 мар 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES в акустике

19 фев 2021 : 		 Альбом BLACK VEIL BRIDES "почти готов"

4 дек 2020 : 		 Стрим от BLACK VEIL BRIDES

24 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19

13 ноя 2020 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

30 сен 2020 : 		 Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой

5 авг 2020 : 		 У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

28 июл 2020 : 		 Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

19 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES
Показать далее
| - |

|||| 9 июн 2023

BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY



zoom
BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали собственную версию хита SISTERS OF MERCY "Temple Of Love".

Andy Biersack: «Впервые я открыл для себя SISTERS OF MERCY на первом курсе старшей школы. У меня был плакат AFI эпохи "Art Of Drowning", а на Davey была футболка SOM, и поэтому, как это часто бывало в те времена, я отправился на поиски музыки, которая вдохновила моих любимых музыкантов. Самой первой песней, которую я услышал от SOM, была версия "Temple Of Love" 92-го года, и я стал одержим всем их каталогом.

Мы много лет обсуждали возможность сделать версию этой песни для BVB, и когда появилась перспектива сотрудничать с фанатом SOM и иконой готик-рока VV, это показалось нам идеальным вариантом. Мы в восторге от того, что получилось, и надеемся, что всем, кто знаком с этим треком, понравится наша версия, а тем, кто никогда не слышал оригинал, понравится, и, возможно, это приведет их на путь к великолепию SOM, как тот плакат AFI привел меня в детстве».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 283

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом