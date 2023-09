сегодня



BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс



BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали собственную версию хита SISTERS OF MERCY "Temple Of Love" — новый ремикс на трек от MorgothBeatz (MGK, Juice WRLD) доступен ниже.



Andy Biersack: «Впервые я открыл для себя SISTERS OF MERCY на первом курсе старшей школы. У меня был плакат AFI эпохи "Art Of Drowning", а на Davey была футболка SOM, и поэтому, как это часто бывало в те времена, я отправился на поиски музыки, которая вдохновила моих любимых музыкантов. Самой первой песней, которую я услышал от SOM, была версия "Temple Of Love" 92-го года, и я стал одержим всем их каталогом.



Мы много лет обсуждали возможность сделать версию этой песни для BVB, и когда появилась перспектива сотрудничать с фанатом SOM и иконой готик-рока VV, это показалось нам идеальным вариантом. Мы в восторге от того, что получилось, и надеемся, что всем, кто знаком с этим треком, понравится наша версия, а тем, кто никогда не слышал оригинал, понравится, и, возможно, это приведет их на путь к великолепию SOM, как тот плакат AFI привел меня в детстве».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 250