Видео с текстом от вокалиста BLACK VEIL BRIDES



"The Promise", новое видео с текстом вокалиста группы BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack'а (a.k.a. Andy Black), доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Ghost Of Ohio", выходящего 12 апреля на Lava/Republic.









On the "The Shadow Side", Biersack stretched his creative wings beyond the blueprint of the vintage-Sunset-Strip-meets-modern-hard-rock-vibe of BLACK VEIL BRIDES. "That album was the beginning of a return to who I've always wanted to be," he says. "A rediscovering of my deepest roots."





















