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Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»



ANDY BIERSACK в недавнем интервью обсудил, что важнее и удобнее — выпуск полноформатного альбома или отдельных синглов:



«Я считаю, это зависит от каждого конкретного случая. В конце концов, у нас будет полноформатная пластинка. Я не знаю, будет ли это традиционный способ выпуска. Возможно. Думаю, всё зависит от того, что мы планируем сделать.



Как по мне, если мы записываем альбом, объединенный одной концепцией, как, например, альбом [2021 года] "The Phantom Tomorrow", то лучше выпустить его в виде альбома, потому что именно так он и должен восприниматься. Но если вы сочинили отдельные рассказы, то нет причин, почему бы не сосредоточиться на одной или двух песнях, затем потратить некоторое время, перезарядиться, и вернуться к работе, потом повторить так несколько раз и в итоге получить больше отдачи за каждую песню вместо того, чтобы сказать: "Ну, я работал над этим альбомом два года. И кого это волнует? Седьмой трек достаточно хорош". Так часто бывает с пластинками. Так что я думаю, что вы видите, как планка поднимается в зависимости от того, как много песен выходит у кого-то за один раз».







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