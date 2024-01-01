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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 53
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 29
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Black Veil Brides

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17 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»

11 июн 2024 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»

3 июн 2024 : 		 Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?

26 апр 2024 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

10 ноя 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой

11 сен 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY: ремикс

9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

6 сен 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

6 фев 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена

27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

12 май 2021 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

20 апр 2021 : 		 Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES

9 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

27 мар 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES в акустике

19 фев 2021 : 		 Альбом BLACK VEIL BRIDES "почти готов"

4 дек 2020 : 		 Стрим от BLACK VEIL BRIDES
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Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Выпускать ли альбом?»



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ANDY BIERSACK в недавнем интервью обсудил, что важнее и удобнее — выпуск полноформатного альбома или отдельных синглов:

«Я считаю, это зависит от каждого конкретного случая. В конце концов, у нас будет полноформатная пластинка. Я не знаю, будет ли это традиционный способ выпуска. Возможно. Думаю, всё зависит от того, что мы планируем сделать.

Как по мне, если мы записываем альбом, объединенный одной концепцией, как, например, альбом [2021 года] "The Phantom Tomorrow", то лучше выпустить его в виде альбома, потому что именно так он и должен восприниматься. Но если вы сочинили отдельные рассказы, то нет причин, почему бы не сосредоточиться на одной или двух песнях, затем потратить некоторое время, перезарядиться, и вернуться к работе, потом повторить так несколько раз и в итоге получить больше отдачи за каждую песню вместо того, чтобы сказать: "Ну, я работал над этим альбомом два года. И кого это волнует? Седьмой трек достаточно хорош". Так часто бывает с пластинками. Так что я думаю, что вы видите, как планка поднимается в зависимости от того, как много песен выходит у кого-то за один раз».




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