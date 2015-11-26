BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

BLACK VEIL BRIDES совместно с INCENDIUM выпустят комиксы "The Phantom Tomorrow", основой для которых станет одноименный альбом. Концепцию разрабатывал вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack, автором был Michael Moreci ("Stranger Things", "Batman: Detective Comics"), за иллюстрации отвечал Augustin Padilla ("Dungeons & Dragons", "Borderlands"), а за обложку — Ryan Christensen.
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).