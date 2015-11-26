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BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы



BLACK VEIL BRIDES совместно с INCENDIUM выпустят комиксы "The Phantom Tomorrow", основой для которых станет одноименный альбом. Концепцию разрабатывал вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack, автором был Michael Moreci ("Stranger Things", "Batman: Detective Comics"), за иллюстрации отвечал Augustin Padilla ("Dungeons & Dragons", "Borderlands"), а за обложку — Ryan Christensen.















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