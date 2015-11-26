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Black Veil Brides

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22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

12 май 2021 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

20 апр 2021 : 		 Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES

9 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

27 мар 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES в акустике

19 фев 2021 : 		 Альбом BLACK VEIL BRIDES "почти готов"

4 дек 2020 : 		 Стрим от BLACK VEIL BRIDES

24 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19

13 ноя 2020 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

30 сен 2020 : 		 Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой

5 авг 2020 : 		 У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

28 июл 2020 : 		 Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

19 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

27 июн 2020 : 		 Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает

24 июн 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

19 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы

4 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES: «Будучи белым, не знаю, что чувствовали мои братья и сёстры, но я с вами!»

29 май 2020 : 		 ASHLEY PURDY: «У меня 50% от BLACK VEIL BRIDES»

17 май 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES: «Мы пока не можем назвать точных дат»

16 фев 2020 : 		 Новое видео бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES

27 янв 2020 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDES: «Технически я в группе»

1 дек 2019 : 		 Новые песни BLACK VEIL BRIDES

26 ноя 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES расстались с басистом

3 апр 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом
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BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы



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BLACK VEIL BRIDES совместно с INCENDIUM выпустят комиксы "The Phantom Tomorrow", основой для которых станет одноименный альбом. Концепцию разрабатывал вокалист BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack, автором был Michael Moreci ("Stranger Things", "Batman: Detective Comics"), за иллюстрации отвечал Augustin Padilla ("Dungeons & Dragons", "Borderlands"), а за обложку — Ryan Christensen.

BLACK VEIL BRIDES Team Up With INCENDIUM For 'The Phantom Tomorrow' Comic Books And Collectibles






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