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Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «Почти все ссутся озвучить свое мнение»



Andy Biersack в программе "Lipps Service With Scott Lipps" поговорил о том, что сейчас артисты чувствуют осуждение и боятся быть обвиненными в условиях культуры, регулируемой политкорректностью:



«Людям кажется, что они должны быть непогрешимыми, что они должны быть идеальными и безупречными, что у них должна быть абсолютно правильная позиция во всем, и что они должны говорить абсолютно правильные вещи, когда что-то происходит в мире или что-то еще, потому что если они этого не сделают, то вся их аудитория покинет их. И это привело к тому, что, в общем-то, все стали какими-то однообразными и скучными, потому что никто не может ничего сказать, боясь всех расстроить... И вы даже не можете признаться, что вас что-то рассмешило, потому что человек, который вас рассмешил, возможно, когда-то был в подкасте с кем-то, кто говорил что-то, с чем вы не согласны. И как быть?



Я кричу со сцены с 2013 года, я невероятно неуверен в себе и е%%нут, я стараюсь изо всех сил и больше всего на свете хочу быть хорошим человеком, позитивным, этичным и моральным, и я очень стараюсь, но бывают моменты, когда я в чем-то ошибаюсь или говорю что-то не то. Я был большим засранцем, когда мы только стали популярными. Нельзя дать 19-летнему подростку мир, где ты успешен в рок-музыке, где тебе постоянно говорят, что ты привлекателен, когда тебе постоянно говорят, что у тебя есть платформа для высказываний, и когда тебе постоянно аплодируют, куда бы ты ни пошел. Это рецепт для создания одного из худших людей в мире. И я жил в соответствии с этим рецептом некоторое время. И на это ушла значительная часть моей жизни. Потребовалось много опыта и времени. Я считаю, что моя жена — во многом благодаря ей я смог найти ту версию меня, которая больше соответствует мне, ту версию, которая просто любит покупать фигурки и смотреть «Бенгалов». Я упомянул ее в том числе и потому, что мы оба вокалисты, и мы оба были сумасшедшими людьми, когда стали встречаться. И наш рост произошел в одно и то же время, когда мы оба сказали: «Нам нужно стать лучшими версиями самих себя». И мы прошли через все сложности. Но в моей жизни был период, когда я точно знаю, что был злым или полным мудаком по отношению к половине людей, встреченных за день. Однако сейчас в своей жизни я хочу быть милым, и я хочу быть милым с людьми, которые приходят на концерты, и я буду стараться изо всех сил, но я не всегда буду знать, что делать или говорить».



Он также вспомнил свою речь на 2013 Revolver Golden Gods и ответил на вопрос ведущего, жалеет ли он о сказанном тогда (видео с речью доступно ниже):



«Я сожалею, что содержание речи было связано с чьим-то телом и весом. Но есть три момента: ты написал песню о смерти своего дедушки, потом эта песня выигрывает награду, и ты собираешься произнести речь, которую написал о его смерти, и ты так рад почтить его память, но ты сильно напиваешься перед этим, а потом все в толпе освистывают тебя и плюют на тебя, прежде чем камеры всё зафиксируют. Потому что люди не понимают, что нам пришлось стоять у ограждений 20 минут, пока шла рекламная пауза, а потом они вывели Sebastian [Bach] , чтобы вручить награду. И в это время зрители уже знают, что мы получаем награду, а зрители — это люди, которые весь день ждали METALLICA и плевать хотели что происходит на этом шоу до их выхода. И вот они должны выслушать, как группа, которую они ненавидят, произносит какую-то большую речь о своей песне. К тому моменту они уже плевались, кидались, освистывали. Внезапно я выхожу на сцену, и кажется, что я только что появился из ниоткуда, но это были годы — дети подкладывали сырую рыбу в мои шкафчики, люди смеялись над нами или группы оскорбляли нас, вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH каждый день использовал «F» в отношении нас на Facebook, или какая-нибудь группа каждый день говорила о нас какую-нибудь ужасную вещь. И всё это вместе взятое привело к тому, что моя чаша переполнилась гневом, и я превратился, как описал Chris Jericho, в профессионального рестлера, который внезапно отыгрывает негодяя. И я не жалею, что сделал это, потому что если вы не собираетесь постоять за себя, то кто же будет? И это главное, помимо всего прочего, что я хочу, чтобы люди поняли, в чем заключается наше послание.



В современном мире существует множество людей, которые действительно искренне хотят быть теми, кем они являются. И я верю, что они должны быть такими, но я также хочу, чтобы все, кто меня слушает, знали, что вы должны постоять за себя и настоять на том, кто вы есть. Нельзя позволять другим людям отнимать у вас то, как вы себя видите, то, что вам нравится, то, как вы хотите одеваться, то, что вы слушаете. Вы не можете позволить им отнять это у вас. И нельзя полагать, что другие будут согласны с тем, кто вы есть. Когда я был маленьким, папа говорил мне: «Ты не должен думать, что людям понравится твой наряд из „Заводного апельсина“». Но если ты ребенок, который носит в школу футболку BLACK VEIL, ты не можешь считать, что к тебе никогда не будут придираться. И мне очень жаль, но таков мир. Что вы должны делать, так это знать, что вы любите эту группу, и не позволять этим людям говорить вам, что вы не должны её слушать».







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