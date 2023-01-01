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Black Veil Brides

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BLACK VEIL BRIDES работают над новой музыкой



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Барабанщик Christian "CC" Coma в интервью Metal Global так ответил на вопрос о том, работает ли группа над каким-то новым материалом:

«Мы уже работаем над новой музыкой. Да, мы уже работаем над новыми композициями. Я не знаю, когда она будет выпущена. Но, да, мы работаем над новой музыкой. На данный момент она еще не закончена. Мы будем работать над ней в январе.

Мы не знаем, будем ли мы выпускать музыку в виде синглов, EP или полноформатного альбома. Мы посмотрим, как мы будем ощущать себя по окончании тура, посмотрим, какой отклик получит новая музыка, и это определит, будем ли мы выпускать полноформатный альбом или что-нибудь еще. Но в ближайшем будущем будет представлена свежая музыка, которая поможет поддержать интерес к группе и т.п., а также даст нам возможность играть вживую.

Мы постоянно играем одни и те же песни, поэтому было бы здорово добавить что-то новое в сет и исполнить это вживую. Надеюсь, мы сможем это сделать. Так что я с нетерпением жду этого момента».

Далее он сообщил, что у него есть "очень секретный проект, над которым он работает и который, я знаю, вам очень понравится. На данный момент я не могу это комментировать, поскольку должен держать язык за зубами".




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