9 апр 2021



Новое видео BLACK VEIL BRIDES



"Fields Of Bone", новое видео группы BLACK VEIL BRIDES, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома The Phantom Tomorrow , выходящего четвертого июня на Sumerian Records.



Трек-лист:



"The Phantom Tomorrow" (Introduction)

"Scarlet Cross"

"Born Again"

"Blackbird"

"Spectres" (Interlude)

"Torch"

"The Wicked One"

"Shadows Rise"

"Fields Of Bone"

"Crimson Skies"

"Kill The Hero"

"Fall Eternal"







