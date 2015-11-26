Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист MANOWAR признал вину в хранении детской порнографии 403
*Новое видео U.D.O. 140
*Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Металл-сообщество слишком вяло ... 57
*Основатель группы БАТЮШКА осудил новый клип группы BATUSHKA 42
*Вокалистка LACUNA COIL: «Вот этот альбом не стоило выпускать... 22
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



5 авг 2020 : 		 У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

28 июл 2020 : 		 Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

19 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

27 июн 2020 : 		 Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает

24 июн 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

19 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы

4 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES: «Будучи белым, не знаю, что чувствовали мои братья и сёстры, но я с вами!»

29 май 2020 : 		 ASHLEY PURDY: «У меня 50% от BLACK VEIL BRIDES»

17 май 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES: «Мы пока не можем назвать точных дат»

16 фев 2020 : 		 Новое видео бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES

27 янв 2020 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDES: «Технически я в группе»

1 дек 2019 : 		 Новые песни BLACK VEIL BRIDES

26 ноя 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES расстались с басистом

3 апр 2019 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

30 мар 2019 : 		 Видео с текстом от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

11 мар 2019 : 		 Видео вокалиста BLACK VEIL BRIDES

19 фев 2019 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES выпускает новый сольный альбом

19 сен 2018 : 		 Новое видео от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

26 авг 2018 : 		 Кавер-версия Пола Анки от вокалиста BLACK VEIL BRIDES

26 июн 2018 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDE: «Я и не говорил, что мы разбегаемся»

19 мар 2018 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

26 фев 2018 : 		 BLACK VEIL BRIDES отказали во въезде в Канаду

26 янв 2018 : 		 Новая работа BLACK VEIL BRIDES самая успешная в карьере

13 янв 2018 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

25 дек 2017 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES
Показать далее
| - |

|||| сегодня

У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем



*
zoom
*
* *
Гитарист BLACK VEIL BRIDES Jeremy "Jinxx" Ferguson в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым альбом:

«Мы пишем материал, но я не буду раскрывать то, о чём он, скажу лишь, что мы вновь решили попробовать создать концептуальную пластинку, как это было с "Wretched And Divine". Будет весело, если получится так сделать, но время покажет. У нас есть шесть сильных тем, и мы по-прежнему сочиняем. После этого концерта (первого августа была релиз-вечеринка по случаю выхода "Re-Stitch These Wounds") мы вновь отправимся в студию, чтобы что-то сочинить. Мы будем делать всё своими силами, Jake выступит в роли продюсера, мы записываем вокал и гитары в его студии. Я записываюсь у себя.

С учётом COVID мы все на карантине по домам, но когда собрались, там были только мы и жёны. И когда мы все в одной комнате, это непрекращающийся поток идей и вдохновения. Я уже рад за фанатов от того, что они смогут услышать!»

BLACK VEIL BRIDES Has



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 192

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом