У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

Гитарист BLACK VEIL BRIDES Jeremy "Jinxx" Ferguson в недавнем интервью рассказал о прогрессе в работе над новым альбом:
«Мы пишем материал, но я не буду раскрывать то, о чём он, скажу лишь, что мы вновь решили попробовать создать концептуальную пластинку, как это было с "Wretched And Divine". Будет весело, если получится так сделать, но время покажет. У нас есть шесть сильных тем, и мы по-прежнему сочиняем. После этого концерта (первого августа была релиз-вечеринка по случаю выхода "Re-Stitch These Wounds") мы вновь отправимся в студию, чтобы что-то сочинить. Мы будем делать всё своими силами, Jake выступит в роли продюсера, мы записываем вокал и гитары в его студии. Я записываюсь у себя.
С учётом COVID мы все на карантине по домам, но когда собрались, там были только мы и жёны. И когда мы все в одной комнате, это непрекращающийся поток идей и вдохновения. Я уже рад за фанатов от того, что они смогут услышать!»
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