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Вокалист BLACK VEIL BRIDES : «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»



Andy Biersack в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как для него и его коллег прошли первые концерты после долгой паузы:



«Странные заморочки, новые ограничения и всё такое прочее — может быть, прошёл день или два, прежде чем просто понимаешь: "Ладно, так тому и быть". А потом ты просто в туре. И все эти ограничения, постоянные проверки и прочее становятся частью твоего гастрольного дня. Так что я как бы отбрасываю ту часть, которая помнит, что жизнь до гастролей была такой, и для меня гастроли — это просто то, что есть. Всё, что ты должен делать, чтобы иметь возможность выходить на сцену, видеть фанатов и петь с людьми, — вот и всё. Мы все сделали всё возможное с помощью прямых трансляций и всего прочего во время пандемии, но живое рок-н-ролльное шоу ничем не заменить. Это уникальный опыт, который должен состояться сам по себе».







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