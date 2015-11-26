Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*

DARKSIDE COVID TOP 2020-2021<... 144

*TED NUGENT — Алеку Болдуину: «Гнить тебе в тюрьме вечность!» 52
*Новое видео DEXCORE 25
*Новая басистка WHITESNAKE хочет, чтобы в группах было больше... 22
*SERJ TANKIAN критикует гитариста LED ZEPPELIN 22
[= ||| все новости группы



*

Black Veil Brides

*



28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

12 май 2021 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

20 апр 2021 : 		 Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES

9 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

27 мар 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES в акустике

19 фев 2021 : 		 Альбом BLACK VEIL BRIDES "почти готов"

4 дек 2020 : 		 Стрим от BLACK VEIL BRIDES

24 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19

13 ноя 2020 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

30 сен 2020 : 		 Мемуары вокалиста BLACK VEIL BRIDES выйдут зимой

5 авг 2020 : 		 У BLACK VEIL BRIDES есть шесть тем

28 июл 2020 : 		 Тизер нового релиза BLACK VEIL BRIDES

19 июл 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

28 июн 2020 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

27 июн 2020 : 		 Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает

24 июн 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом

19 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы

4 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES: «Будучи белым, не знаю, что чувствовали мои братья и сёстры, но я с вами!»

29 май 2020 : 		 ASHLEY PURDY: «У меня 50% от BLACK VEIL BRIDES»

17 май 2020 : 		 BLACK VEIL BRIDES: «Мы пока не можем назвать точных дат»

16 фев 2020 : 		 Новое видео бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES

27 янв 2020 : 		 Басист BLACK VEIL BRIDES: «Технически я в группе»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»



*
zoom
*
* *
Andy Biersack в рамках недавней беседы ответил на вопрос о том, как для него и его коллег прошли первые концерты после долгой паузы:

«Странные заморочки, новые ограничения и всё такое прочее — может быть, прошёл день или два, прежде чем просто понимаешь: "Ладно, так тому и быть". А потом ты просто в туре. И все эти ограничения, постоянные проверки и прочее становятся частью твоего гастрольного дня. Так что я как бы отбрасываю ту часть, которая помнит, что жизнь до гастролей была такой, и для меня гастроли — это просто то, что есть. Всё, что ты должен делать, чтобы иметь возможность выходить на сцену, видеть фанатов и петь с людьми, — вот и всё. Мы все сделали всё возможное с помощью прямых трансляций и всего прочего во время пандемии, но живое рок-н-ролльное шоу ничем не заменить. Это уникальный опыт, который должен состояться сам по себе».

BLACK VEIL BRIDES





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Evil3062


28 дек 2021, 12:12		кто это?


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 281

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом