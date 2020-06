сегодня



BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом



BLACK VEIL BRIDES отметят десятилетие с момента выхода дебютного альбома "We Stitch These Wounds" перезаписанной версией, получившей название "Re-Stitch These Wounds", выход которой намечен на эту пятницу на Sumerian Records. Новая версия оформления доступна ниже. В оригинале альбом был выпущен в июле 2010 года на StandBy Records и стал единственной пластинкой BLACK VEIL BRIDES, записанной с барабанщицей Sandra'ой Alvarenga, — позже она стала участницей группы MODERN DAY ESCAPE.



Ранее вокалист коллектива, Andy Biersack сказал о решении перезаписать пластинку:



«Смысл был в том, чтобы не заменять первый альбом. Идея в том, что первая запись была сделана примерно на шесть штук в студии джинглов, а это очень небольшое помещение, в котором они записывали коммерческие джинглы. И у нас действительно не было лишнего гроша за душой, чтобы сделать ту грандиозную запись, которую мы хотели. Может быть, как только вышла песня "Set The World On Fire" [2011], мы подумали: "О, вау! Мы сможем записывать грандиозные пластинки". Мы подумали: "Чувак, разве не здорово было бы переделать первую пластинку и придать ей такое мощное звучание?" Так что это всегда был объект нашей страсти. Jake [Pitts, гитара] за эти годы стал таким опытным продюсером, он проделал над ним такую классную работу. Звучит всё потрясающе. Для нас это тот самый вариант, каким мы видели его десять лет назад. Опять же повторюсь: это не замена первого альбома, это дополнение к нему — вот какая версия была в прошлом; вот какой мы хотели бы, чтобы она была. И мы надеемся, что она станет куда лучше, чем все эти бесконечные новые "Звёздные войны", — мы не хотим такого развития событий!»











+0 -0



( 2 ) просмотров: 265