6 фев 2022



Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена



Andy Biersack в рамках первого эпизода подкаста "Side Jams With Bryan Reesman" рассказал о том, насколько сильно оказал на него влияние Бэтмен:



«Это не значит быть политиком или пренебрежительно относиться к какой-либо религии, но для меня, как для человека, не исповедующего теизм, эти герои, такие как Бэтмен, [были] точкой отсчета для притч или рассказов о том, как нужно жить. Больше всего в детстве на меня повлияло следующее: создай что-то большее из себя. Даже если ты боишься, даже если люди не уважают тебя, не любят тебя или смеются над тобой — сделай что-то, чем ты действительно гордишься, и неси это наружу, чтобы в конечном итоге ты смог стать тем, кем ты хочешь быть". В подростковом возрасте и в детстве, когда я носил футболки MISFITS и подводку для глаз, а все бросали в меня всякие предметы и смеялись надо мной в школе в Огайо, я чувствовал, что это был мой Бэткостюм. Это была вещь, которая, независимо от того, что думают об этом другие, была тем, как я представлял себя миру. Это был мой огромный плащ и острые уши. Это была вещь, о которой я думал: "Мне все равно, боюсь ли я их или нет. Я буду использовать это как свою иконографию, как то, каким я вижу мир". И так во многом другом, просто вера в себя, идея сделать что-то свое, не обладая сверхспособностями. Я не родился с прекрасным певческим голосом. Я никогда не открывал рот и не пел красивым голосом сопрано или тенора, но я решил, что могу научить себя делать что-то, что мне нравится, как это звучит. И для этого мне не нужны были сверхспособности. Так что этот персонаж оказал на меня огромное влияние».



Когда его спросили о любимом фильме Кристофера Нолана "Бэтмен", он ответил:



«Может показаться странным, но Кристиан Бэйл не является моим любимым Бэтменом. Мне не очень нравится его костюм. Но я так люблю эти три фильма — всю историю. Мой наименее любимый — "Бэтмен: Начало". Он, как правило, нравится всем фанатам Бэтмена. "Темный рыцарь" — самый известный из серии и один из самых успешных фильмов всех времен. Но если вы поговорите с преданными фанатами Бэтмена, все они скажут, что "Бэтмен: Начало" — лучший. Мне больше всего нравится третий фильм, потому что мы возвращаемся к тому, как я начинал знакомство с Бэтменом с фильма "Бэтмен: Падение Рыцаря". В нем Бэйн ломает Бэтмена, ломает ему спину. В фильме я увидел, как Бэйн держит Брюса Уэйна и ломает ему позвоночник, как на обложке первого комикса, который я приобрел в детстве. Так что лично для меня, несмотря на то, что "Темный рыцарь" не считается величайшим фильмом, я чертовски люблю его. Я могу смотреть его каждый день».



Andy также затронул тему разногласий с некоторыми фанатами Супермена по поводу того, что сын Кал-Эла недавно стал бисексуалом.



«Я никогда не пойму, почему люди с таким рвением и гневом относятся к тому, чтобы дать людям возможность увидеть себя в этих персонажах, которых мы полюбили навсегда. Почему бы не дать возможность тем, кто любит этого персонажа, увидеть в нем что-то от себя? У меня в голове не укладывается, как можно изменить свою интерпретацию персонажа, чтобы кто-то другой смог почувствовать себя ближе к нему. Существует миллион различных итераций всех этих персонажей. Почему бы не дать людям возможность отразиться в них и почувствовать какую-то репрезентативность?»







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