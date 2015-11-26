Вокалист BLACK VEIL BRIDES о бисексуальности Супермена
Andy Biersack в рамках первого эпизода подкаста "Side Jams With Bryan Reesman" рассказал о том, насколько сильно оказал на него влияние Бэтмен:
«Это не значит быть политиком или пренебрежительно относиться к какой-либо религии, но для меня, как для человека, не исповедующего теизм, эти герои, такие как Бэтмен, [были] точкой отсчета для притч или рассказов о том, как нужно жить. Больше всего в детстве на меня повлияло следующее: создай что-то большее из себя. Даже если ты боишься, даже если люди не уважают тебя, не любят тебя или смеются над тобой — сделай что-то, чем ты действительно гордишься, и неси это наружу, чтобы в конечном итоге ты смог стать тем, кем ты хочешь быть". В подростковом возрасте и в детстве, когда я носил футболки MISFITS и подводку для глаз, а все бросали в меня всякие предметы и смеялись надо мной в школе в Огайо, я чувствовал, что это был мой Бэткостюм. Это была вещь, которая, независимо от того, что думают об этом другие, была тем, как я представлял себя миру. Это был мой огромный плащ и острые уши. Это была вещь, о которой я думал: "Мне все равно, боюсь ли я их или нет. Я буду использовать это как свою иконографию, как то, каким я вижу мир". И так во многом другом, просто вера в себя, идея сделать что-то свое, не обладая сверхспособностями. Я не родился с прекрасным певческим голосом. Я никогда не открывал рот и не пел красивым голосом сопрано или тенора, но я решил, что могу научить себя делать что-то, что мне нравится, как это звучит. И для этого мне не нужны были сверхспособности. Так что этот персонаж оказал на меня огромное влияние».
Когда его спросили о любимом фильме Кристофера Нолана "Бэтмен", он ответил:
«Может показаться странным, но Кристиан Бэйл не является моим любимым Бэтменом. Мне не очень нравится его костюм. Но я так люблю эти три фильма — всю историю. Мой наименее любимый — "Бэтмен: Начало". Он, как правило, нравится всем фанатам Бэтмена. "Темный рыцарь" — самый известный из серии и один из самых успешных фильмов всех времен. Но если вы поговорите с преданными фанатами Бэтмена, все они скажут, что "Бэтмен: Начало" — лучший. Мне больше всего нравится третий фильм, потому что мы возвращаемся к тому, как я начинал знакомство с Бэтменом с фильма "Бэтмен: Падение Рыцаря". В нем Бэйн ломает Бэтмена, ломает ему спину. В фильме я увидел, как Бэйн держит Брюса Уэйна и ломает ему позвоночник, как на обложке первого комикса, который я приобрел в детстве. Так что лично для меня, несмотря на то, что "Темный рыцарь" не считается величайшим фильмом, я чертовски люблю его. Я могу смотреть его каждый день».
Andy также затронул тему разногласий с некоторыми фанатами Супермена по поводу того, что сын Кал-Эла недавно стал бисексуалом.
«Я никогда не пойму, почему люди с таким рвением и гневом относятся к тому, чтобы дать людям возможность увидеть себя в этих персонажах, которых мы полюбили навсегда. Почему бы не дать возможность тем, кто любит этого персонажа, увидеть в нем что-то от себя? У меня в голове не укладывается, как можно изменить свою интерпретацию персонажа, чтобы кто-то другой смог почувствовать себя ближе к нему. Существует миллион различных итераций всех этих персонажей. Почему бы не дать людям возможность отразиться в них и почувствовать какую-то репрезентативность?»
СтаканМарьиванны
Lord Iscariah
Sbekhinov
Ну и Петька.
Starbreaker
Не щенки постарше наверное так же ворчали на Китона, что никто не помнит уже Адама Веста, ох не то поколение ох не то!)
Это уж не заикаясь о том, что трилогия Нолана как минимум равна по художественной ценности фильмам Бёртона, а про поделки Шумахера даже и речи не идёт.
Black Lotus
Black Lotus
Satanist
А как на счёт того что люди критикуют татуировки, мол это же тюремная культура. У тебя татуировки, значит, ты зек. Но вы не согласны. Другие времена и ценности типа.
Почему вместо сексологии вы секс-ориентацию измеряете тюремной культурой? И закрепляя это библейскими заповедями. А что что там Эдип трахнул свою маму - это нормально? Резня и прочее. Женщина им бесовщина, а вот детей за угощение имели те же писатели писаний.
Откуда образ женственности гомосеков? Даже а кино они наоборот, мужики на стероидах?
Почему народ пишет «хуй» и рисуют его же на заборе? А чего не сиськи? О чем мечтаете ахахах
Откуда вы блять это всё берёте?)) В библиотеку абонемент покупать не нужно. Википедия не далеко. Там всё вроде как с ссылками.
Starbreaker
Бисексуальный Супермен - не Кларк Кент.
Столетний канон вроде как и не трогают)
Svarg_1349
Nepalcev
Где "там"? Ну и каша в башке...
Эдип - герой древнегреческой мифологии. И женился он на своей матери не зная, что он её сын. А когда всё выяснилось, - мать удавилась, а Эдип выколол себе глаза.
По древнегреческим комиксам ещё сериалов не сняли, что-ли?
Ещё и зарегался специально... е-гэ-гэ-шеньки.)))
Jack of Diamonds
GrimDeadReaper
Админы молодцы, хорошо байтят на комменты. Ещё и коллажик манипулятивный состряпали, противопоставив как и прежде гетеросексуального Супса его нескрепному сынку. Никто ведь не будет разбираться, что это разные персонажи.)
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