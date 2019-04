сегодня



BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом



BLACK VEIL BRIDES перезапишут дебютный альбом к десятилетнему юбилею и дополнят его несколькими новыми песнями. "We Stitch These Wounds" в оригинале был выпущен в июле 2010 года на StandBy Records и стал единственной записью BLACK VEIL BRIDES с барабанщицей Sandra'ой Alvarenga'ой, которая ушла в MODERN DAY ESCAPE. О планах перезаписи рассказал вокалист группы, Andy Biersack:



«Следующим летом будет десять лет, как вышла наша первая работа, так что у нас в планах несколько пересмотреть эту пластинку и кое-что переписать и, возможно, добавить каких-то новых песен, может, каких-то кавер-версий. Так что в планах это, и должно быть всё весело. Помимо этого даже не знаю, что ещё, пока думаем только об этом».



О планах относительно новой пластинки Andy ответил: «Что было классно с Vale, так это то, что это было своего рода закрытие главы нашей истории и стиля, ощущения эпохи, начиная с "Wretched And Divine", и всё такое. Думаю, у нас у всех должно появиться ощущение того, что делать дальше, но это должно быть чем-то совершенно новым и свежим».















