Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы
Гитарист BLACK VEIL BRIDES Jeremy "Jinxx" Ferguson подверг резкой критике нежелание президента США Дональда Трампа переименовать военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации.
По мере того, как американцы продолжают бороться с системным расизмом, всё чаще звучит призыв убрать с военных баз символы в честь деятелей Конфедерации — в том числе из Форт-Ли, Форт-Худ, Форт-Беннинг, Форт-Гордон, Форт-Брэгг, Форт-Полк, Форт-Пикетт, Форт-Ай-Пи Хилл, Форт-Ракер и Лагерь Борегард, а также Капитолий США.
В среду Трамп отверг идею переименования военных баз в честь генералов Конфедерации, заявив, что они являются «частью великого американского наследия, а также историей Завоевания, Победы и Свободы».
«Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших ГЕРОЕВ на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих Великолепных и Легендарных Военных Объектов... Наша история как Величайшей Нации в Мире не будет искажена. Уважайте наших военных!» — заявил Трамп.
Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы. Ещё в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны 1861—1865 годов. Однако после этого в ряде СМИ появились разгромные статьи с обвинениями военных за «почитание приверженцев верховенства белой расы».
Jeremy "Jinxx" Ferguson поделился фотографией разорванного на мелкие кусочки американского флага и подписал фотографию так:
«Мой дедушка Джордж Люк и его братья сражались именно под этим флагом во время Гражданской войны 1861—1865 годов в Америке. 22 июня 1864 года, когда войска Конфедерации под командованием генерала А. П. Хилла попытались захватить этот же флаг в Петербурге, штат Вирджиния, он и его товарищи разорвали этот флаг на части и запихнули остатки в карманы курток, не дав врагу им завладеть (что объясняет, почему это всё, что осталось). Брат Джорджа Фредерик был в числе многих захваченных в плен, а затем был предан суду и подвергнут пыткам в пресловутом тюремном лагере Андерсонвилльской Конфедерации в Джорджии.
Перед войной Джордж и 2 его младших брата эмигрировали в Америку из Германии в 1853 году в поисках лучшей жизни. Вскоре после этого они были наняты подёнщиками на ферму Молинье в округе Салливан, штат Пенсильвания. На основе романа Гарриет Бичер Стоу "Хижина дяди Тома", опубликованного годом ранее, семья Молинье была взбудоражена борьбой за отмену порочного института рабства. Их ферма превратилась в станцию на печально известной "Подземной железной дороге", помогая "беглым" рабам бежать от своих похитителей на юге на свободу в нерабовладельческие штаты на севере и в Канаду. Неудивительно, что эти братья записались в армию Союза по такому поводу, когда в 1861 году разразилась война. Вскоре после войны Джордж женится на Джейн Молинье, средней дочери семьи. Она присутствовала во время речи президента Линкольна в Гёттисберге в 1863 году, на поле, где её старший брат был смертельно ранен (и где Джордж потерял большой палец, защищая линию Союза во время Конфедерации "Picket's Charge"). Они считались очень ПРОГРЕССИВНЫМИ и радикальными в своих убеждениях на тот момент, боролись за прекращение рабства, права человека и сохранение новой страны, которая была призвана защищать эти неотъемлемые права. По моему мнению, они боролись на правильной исторической стороне.
Подумайте об этом в ноябре, когда у нас появились "лидеры", которые отказываются переименовывать такие южные базы армии США, как "Форт А. П. Хилл", названные в честь известного генерала Конфедерации, рабовладельца и предателя этого флага. #flagday #blacklivematter #votethemout».
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