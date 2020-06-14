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Black Veil Brides

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19 июн 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы

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26 янв 2017 : 		 Гитаристы BLACK VEIL BRIDES на EMGtv
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Гитарист BLACK VEIL BRIDES клеймит Трампа за отказ переименовать базы



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Гитарист BLACK VEIL BRIDES Jeremy "Jinxx" Ferguson подверг резкой критике нежелание президента США Дональда Трампа переименовать военные базы, названные в честь лидеров Конфедерации.

По мере того, как американцы продолжают бороться с системным расизмом, всё чаще звучит призыв убрать с военных баз символы в честь деятелей Конфедерации — в том числе из Форт-Ли, Форт-Худ, Форт-Беннинг, Форт-Гордон, Форт-Брэгг, Форт-Полк, Форт-Пикетт, Форт-Ай-Пи Хилл, Форт-Ракер и Лагерь Борегард, а также Капитолий США.

В среду Трамп отверг идею переименования военных баз в честь генералов Конфедерации, заявив, что они являются «частью великого американского наследия, а также историей Завоевания, Победы и Свободы».

«Соединенные Штаты Америки обучали и размещали наших ГЕРОЕВ на этих священных землях и выиграли две мировые войны. Поэтому моя администрация даже не будет рассматривать вопрос о переименовании этих Великолепных и Легендарных Военных Объектов... Наша история как Величайшей Нации в Мире не будет искажена. Уважайте наших военных!» — заявил Трамп.

Ранее о готовности рассмотреть переименование военных баз заявили в сухопутных войсках США, к которым относятся упомянутые базы. Ещё в феврале в ведомстве говорили, что планов по переименованию нет, поскольку в армии существует традиция наименования баз по именам выдающихся военных лидеров безотносительно того, на чьей стороне они воевали в годы Гражданской войны 1861—1865 годов. Однако после этого в ряде СМИ появились разгромные статьи с обвинениями военных за «почитание приверженцев верховенства белой расы».

Jeremy "Jinxx" Ferguson поделился фотографией разорванного на мелкие кусочки американского флага и подписал фотографию так:

«Мой дедушка Джордж Люк и его братья сражались именно под этим флагом во время Гражданской войны 1861—1865 годов в Америке. 22 июня 1864 года, когда войска Конфедерации под командованием генерала А. П. Хилла попытались захватить этот же флаг в Петербурге, штат Вирджиния, он и его товарищи разорвали этот флаг на части и запихнули остатки в карманы курток, не дав врагу им завладеть (что объясняет, почему это всё, что осталось). Брат Джорджа Фредерик был в числе многих захваченных в плен, а затем был предан суду и подвергнут пыткам в пресловутом тюремном лагере Андерсонвилльской Конфедерации в Джорджии.

Перед войной Джордж и 2 его младших брата эмигрировали в Америку из Германии в 1853 году в поисках лучшей жизни. Вскоре после этого они были наняты подёнщиками на ферму Молинье в округе Салливан, штат Пенсильвания. На основе романа Гарриет Бичер Стоу "Хижина дяди Тома", опубликованного годом ранее, семья Молинье была взбудоражена борьбой за отмену порочного института рабства. Их ферма превратилась в станцию на печально известной "Подземной железной дороге", помогая "беглым" рабам бежать от своих похитителей на юге на свободу в нерабовладельческие штаты на севере и в Канаду. Неудивительно, что эти братья записались в армию Союза по такому поводу, когда в 1861 году разразилась война. Вскоре после войны Джордж женится на Джейн Молинье, средней дочери семьи. Она присутствовала во время речи президента Линкольна в Гёттисберге в 1863 году, на поле, где её старший брат был смертельно ранен (и где Джордж потерял большой палец, защищая линию Союза во время Конфедерации "Picket's Charge"). Они считались очень ПРОГРЕССИВНЫМИ и радикальными в своих убеждениях на тот момент, боролись за прекращение рабства, права человека и сохранение новой страны, которая была призвана защищать эти неотъемлемые права. По моему мнению, они боролись на правильной исторической стороне.

Подумайте об этом в ноябре, когда у нас появились "лидеры", которые отказываются переименовывать такие южные базы армии США, как "Форт А. П. Хилл", названные в честь известного генерала Конфедерации, рабовладельца и предателя этого флага. #flagday #blacklivematter #votethemout».

BLACK VEIL BRIDES

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My ggggrandfather George Lucke and his brothers fought under this very flag during the American Civil War 1861-5. On June 22, 1864, when Confederate troops under General A.P. Hill tried to capture this same flag at Petersburg, Virginia, he and his comrades ripped this flag apart and stuffed the remnants in their coat pockets, refusing to let the enemy take possession of the colors (which explains why this is all that remains). George’s brother Frederick was among many of the regiment to be captured and subsequently interred and tortured in the notorious Andersonville Confederate prison camp in Georgia. Prior to the war, George and his 2 younger brothers emigrated to America from Germany in 1853 in search of a better life. They were hired as day laborers on the Molyneux farm in Sullivan County, Pennsylvania, soon after. Motivated by a novel called “Uncle Tom’s Cabin” by Harriet Beecher Stowe that was published the year before, the Molyneux family were incensed to fight for the cause of abolishing the evil institution of slavery. Their farm became a station on the infamous Underground Railroad, helping “fugitive” runaway slaves escape their captors in the South to freedom in the non-slave states in the North and into Canada. It was no wonder these brothers would enlist in the Union Army for such cause when the war broke out in 1861. George would marry Jane Molyneux, the middle daughter of the family, shortly after the war. She was present during President Lincoln’s “Gettysburg Address” speech in 1863, on the field where her elder brother mortally fell (and where George lost his thumb defending the Union line during the Confederate “Picket’s Charge”). They were considered very PROGRESSIVE and radical in their beliefs for their day, fought for the end of slavery, human rights, and the preservation of a new country that was designed to protect such unalienable rights. In my opinion, they fought on the right side of history. Think about this in November when we have ‘leaders’ who refuse to rename such southern US Army bases like “Fort A.P. Hill”, named for a Confederate general, a slave owner, and traitor to this flag. #flagday #blacklivematter #educate #votethemout

Публикация от Jinxx (@jinxxed4life)




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Red One


19 июн 2020, 13:22		Лучше б на гитаре играть научился, кривляка

ufx


19 июн 2020, 13:52		Долбоебизм крепчает. К нам в Россию их и мрот им дать.

ElectricRetard


19 июн 2020, 13:59		Группу свою переименуй, умник блять.

Tomahawk


19 июн 2020, 14:07		То, что черные тоже воевали за конфедератов, никого не волнует (как и у нас то, что некоторые евреи воевали за "белых"). Проорал с новости, где негры осквернили памятник первому "черному" полку в истории США.


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