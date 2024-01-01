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Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?



В рамках недавнего разговора с Andy Biersack'ом у него спросили, является ли он фанатом METALLICA:



«Знаете что? Это довольно любопытно. Я стал фанатом METALLICA благодаря DANZIG, SAMHAIN, [оригинальному басисту DANZIG] Eerie Von, и всему остальному. Так что METALLICA в этих футболках [MISFITS и SAMHAIN]... Это как бы обратная сторона того, как большинство людей нашли METALLICA. Большинство людей нашли MISFITS и SAMHAIN через METALLICA. Я был ребенком, который по какой-то причине не был знаком с творчеством METALLICA дальше «Black album»; я мало что знал о METALLICA. И вот, спустя годы, будучи таким фанатом MISFITS, DANZIG, SAMHAIN, я все больше и больше увлекался ими. А один из лучших друзей, Райан Дауни, ведет «Speak N' Destroy», подкаст о METALLICA. Так что с его помощью я каждую неделю узнаю все больше о METALLICA. Я люблю METALLICA. И, конечно, «Ride The Lightning» — это культовая песня. Мой гитарист Jinxx тоже — я должен отдать ему должное — он как будто знает о METALLICA всё. Когда мы играли с ними в 2012 году, он ввел меня в курс дела, что означает «snakepit» и все остальное. Так что, опять же, я не могу утверждать, что я — фанат, но вот он именно тот, кто знает все».







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