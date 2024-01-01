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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 35
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 34
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 23
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 16
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 16
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Black Veil Brides

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9 июн 2023 : 		 BLACK VEIL BRIDES и VILLE VALO записали кавер-версию хита SISTERS OF MERCY

22 фев 2023 : 		 Оркестровка от BLACK VEIL BRIDES

17 ноя 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

12 окт 2022 : 		 Обложка нового релиза BLACK VEIL BRIDES

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13 май 2022 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

4 апр 2022 : 		 У вокалиста BLACK VEIL BRIDES две полоски

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27 янв 2022 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES признался, что уже шесть лет не брал в рот крепкого

28 дек 2021 : 		 Вокалист BLACK VEIL BRIDES: «COVID-ограничения плотно вошли в нашу жизнь»

30 окт 2021 : 		 Концертное видео BLACK VEIL BRIDES

13 авг 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

22 июл 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES выпускают комиксы

4 июн 2021 : 		 Новая песня BLACK VEIL BRIDES

12 май 2021 : 		 Выход нового альбома BLACK VEIL BRIDES отложен

20 апр 2021 : 		 Акустический стрим от BLACK VEIL BRIDES

9 апр 2021 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES

27 мар 2021 : 		 BLACK VEIL BRIDES в акустике

19 фев 2021 : 		 Альбом BLACK VEIL BRIDES "почти готов"

4 дек 2020 : 		 Стрим от BLACK VEIL BRIDES

24 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK VEIL BRIDES подцепил COVID-19

13 ноя 2020 : 		 Новое видео BLACK VEIL BRIDES
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Любит ли вокалист BLACK VEIL BRIDES METALLICA?



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В рамках недавнего разговора с Andy Biersack'ом у него спросили, является ли он фанатом METALLICA:

«Знаете что? Это довольно любопытно. Я стал фанатом METALLICA благодаря DANZIG, SAMHAIN, [оригинальному басисту DANZIG] Eerie Von, и всему остальному. Так что METALLICA в этих футболках [MISFITS и SAMHAIN]... Это как бы обратная сторона того, как большинство людей нашли METALLICA. Большинство людей нашли MISFITS и SAMHAIN через METALLICA. Я был ребенком, который по какой-то причине не был знаком с творчеством METALLICA дальше «Black album»; я мало что знал о METALLICA. И вот, спустя годы, будучи таким фанатом MISFITS, DANZIG, SAMHAIN, я все больше и больше увлекался ими. А один из лучших друзей, Райан Дауни, ведет «Speak N' Destroy», подкаст о METALLICA. Так что с его помощью я каждую неделю узнаю все больше о METALLICA. Я люблю METALLICA. И, конечно, «Ride The Lightning» — это культовая песня. Мой гитарист Jinxx тоже — я должен отдать ему должное — он как будто знает о METALLICA всё. Когда мы играли с ними в 2012 году, он ввел меня в курс дела, что означает «snakepit» и все остальное. Так что, опять же, я не могу утверждать, что я — фанат, но вот он именно тот, кто знает все».




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