Вокалист BLACK VEIL BRIDES об опыте разогрева MÖTLEY CRÜE
Во время недавней беседы в подкасте Talk Toomey фронтмен BLACK VEIL BRIDES ANDY BIERSACK размышлял о «досадном» опыте выступления на разогреве у легендарных рок-групп более десяти лет назад:
«Это интересно, потому что те группы, которые являются культовыми, очень редко вызывают положительные эмоции у тех, кто играет у них на разогреве. Мы гастролировали с MÖTLEY CRÜE на футбольных стадионах в Европе, и я подумал: "Это самое лучшее, что когда-либо с нами случалось". И я никогда не забуду, как на первом шоу в [Warsteiner Hockey Park в Менхенгладбахе, Германия, в июне 2012 года], после первой песни нас не освистали, наступила полная тишина, напряжённая, зловещая тишина. И мы бы предпочли, чтобы в этот момент нас освистали, потому что когда перед тобой 20 000 человек и ты видишь, что все они молчат, это более нервирует, чем когда ты слышишь, что они шумят. Так что это происходило после каждой песни. И вот я как вокалист, как главный герой, должен был что-то сказать. Поэтому я начал говорить нашему барабанщику C.C. [Christian Coma]: "Просто переходи к следующей песне, как только закончится эта”. Мы играли попурри из наших песен, не останавливаясь между песнями, потому что было слишком мучительно слышать тишину. В том туре мы каждый вечер рано уходили со сцены, что очень часто нравится продюсерам таких больших туров. Так что, по крайней мере, мы им понравились».
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