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Как BLACK VEIL BRIDES хотели повторить одноименный альбом METALLICA



Andy Biersack в недавнем интервью обсудил сотрудничество с продюсером METALLICA и MÖTLEY CRÜE Bob'ом Rock'ом во время работы над альбомом "Black Veil Brides" 2014 года:



«Мы заявили нашему лейблу: "Мы хотим записать альбом, который на всех уровнях, на уровне звука, повторит "Чёрный альбом". В итоге мы сочинили пластинку в той же комнате, в которой они сочиняли свой альбом, в Бербанке, с Bob'ом в комнате. Мы записали барабаны в той же комнате, где они записывались в Бербанке с Bob'ом. Мы использовали тот же малый барабан, что и они. Мы полетели в Ванкувер, чтобы записаться в той же студии Little Mountain, в которой они записывали эту пластинку. Мне сделали кабину, идентичную той, что была у James'a, когда он записывал вокал, с теми же колонками и тем же портативным микрофоном. Bob дал мне послушать вокальные упражнения James'a, которые я должен был делать каждый день. И по сей день у меня есть диск с вокальными упражнениями James'a, и он занимается этим каждый день, поэтому и я должен был ежедневно это делать. Я сделал тот же горячий напиток , который он пил постоянно. А потом, когда всё было готово, мы отправились в одну комнату с тем же микшерным пультом в студии Henson в Лос-Анджелесе и смикшировали всё. К нам пришли те же самые бэк-вокалисты и записали партии. Мы сделали всё это. И пластинка оказалась успешной для нас. Это отличная пластинка. Мне она нравится. Мы не создали второй "Чёрный альбом". Предупреждение под спойлером: этого не произошло. Это было больше похоже на то, что мы получили возможность сделать то, что хотели, и осуществить свою мечту».







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