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Бывшего басиста BLACK VEIL BRIDES обвиняют в домогательствах, он всё отрицает



Бывший басист BLACK VEIL BRIDES Ashley Purdy отверг «множество ложных обвинений», которые были сделаны в социальных сетях в его адрес.



На прошлой неделе Purdy был обвинён как в сексуальном, так и в психологическом насилии со стороны нескольких женщин в социальных сетях, при этом его обвинители использовали хэштэг #AshleyPurdy, чтобы распространить своё послание и подтолкнуть других предполагаемых жертв к тому, чтобы заявить о себе.



Purdy опубликовал следующее заявление:



«Мне известно о некоторых унизительных заявлениях в социальных сетях обо мне.



Я искренне верю, что каждая женщина имеет право быть услышанной, чтобы ей доверяли и уважали её. Однако с течением времени эти заявления становятся всё хуже, и я могу заверить вас, что было сказано немало ложных слов. Меня оскорбляет то, что они говорят.



В настоящее время, несмотря на мою заботу обо всех, кто в этом замешан, я считаю, что у меня нет иного выбора, кроме как обратиться в суд, чтобы быстро раскрыть правду.



Я прошу всех моих друзей и поклонников быть терпеливыми и сдержанными, пока мои адвокаты работают над тем, чтобы очистить моё имя. До тех пор я надеюсь, что все остаются в безопасности и знают, что я делаю всё возможное, чтобы быстро и со всей ответственностью разрешить эту ситуацию».



Заявление Purdy появилось буквально через день после того, как его бывшие коллеги из BLACK VEIL BRIDES выступили с собственным заявлением в социальных сетях:



«Нам сообщили об обвинениях в адрес бывшего участника нашей группы, и мы хотим дать понять, что не потворствуем описанному виду отвратительного поведения. Мы стремимся создать безопасное сообщество для наших фэнов и продвигать культуру, в которой недопустимы злоупотребления любого рода».



Бывшая участница "The Voice" Джульетта Симмс, которая несколько лет замужем за вокалистом BLACK VEIL BRIDES Andy Biersack'ом, также, похоже, высказала свои претензии, опубликовав их в Твиттере:



«Я наблюдала истории о ком-то, кто, к счастью, не был в нашей жизни в течение многих лет, и, основываясь на моём личном опыте, просто хочу сказать, что я поддерживаю этих женщин и верю им».



Она добавила в отдельном твите:



«Я просто хочу сказать, что я поддерживаю этих женщин и верю им — перечитайте мой последний твит. Я не хочу начинать войну. Я просто хочу поддержать этих молодых женщин, которые оказались в рок-н-ролле в качестве фанаток. Я чувствую себя защитником всех женщин в музыкальном сообществе, так как я пережила собственное порабощение, и я знаю, каково это. Я хочу их поддержать».







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