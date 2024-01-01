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Никакого MOONSPELL до конца 2025



Fernando Ribeiro в недавней беседе так прокомментировал возможность появления нового альбома MOONSPELL:



«Когда речь заходит о новой музыке, сначала я должен ответить себе на вопрос: волнует ли людей новая музыка или только группу? У меня нет ответа, который позволил бы мне принять решение. Да, поскольку сейчас MOONSPELL находятся в таком положении, когда мы создали много музыки, мы выпустили много разной музыки, и мы можем жить, опираясь на наше наследие, в течение следующих лет. Мы можем провести тур "Wolfheart" [30-летие] в 2025 году, мы можем провести тур "Irreligious" [30-летие] в 2026 году и так далее, мы можем провести тур "Sin/Pecado" [30-летие] в 2028 году.



Мы любим делать новую музыку, но нам придется подождать, потому что я не думаю, что у нас будет новый альбом раньше 2025 или даже 26 года. Это то, что мы на самом деле обсуждаем внутри группы. Я написал много текстов, у меня было много идей. Я их выкидывал, я их собирал, так что это своеобразный процесс. А почему? Потому что он должен быть по-настоящему чертовски особенным альбомом. Он не может быть [сделан] на автомате. Это не то, что вы должны делать на этой сцене. Вы вполне можете плыть по течению, типа: "Давайте сделаем новый альбом. Давайте устроим новый тур", и люди будут следовать за вами. Но я полагаю, что в этот раз мы не будем торопиться. Я думаю, мы выиграли время, и это обошлось очень дорого. Так что в этот раз я полагаю, что новая музыка MOONSPELL появится только в конце 2025 или 2026 года».







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