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Лидер MOONSPELL: «Мы должны ответить музыкой, зачем выпускаем новый альбом»



В недавнем интервью Fernando Ribeiro спросили, стоит ли ждать от группы нового альбома:



«Да, «Hermitage» был сложным альбомом, потому что его проглотила пандемия. У него были прекрасные отзывы. Он продался довольно много, потому что люди сидели по домам, и они решили, что это способ поддержать группу. Поклонники встретили его со смешанными чувствами, что не ново для MOONSPELL. Я и сам испытываю смешанные чувства по поводу наших альбомов. Но «Hermitage» был задуман ещё до пандемии, а потом на него очень сильно повлияла ковидная атмосфера. Все слушатели думали, что это альбом о пандемии, и это не пошло диску на пользу. Кроме того, вышло совсем нехорошо, потому что мы почти не гастролировали с этой пластинкой. Так что все эти мысли по поводу «Hermitage» нас не покидают. Я всегда обсуждаю это с Pedro [Paixão, клавишник MOONSPELL], моим коллегой, и он говорит: «Ну, это альбом, который переоценят со временем».



Да, так что следующий альбом выйдет никак не раньше 2026 года, потому что мы чувствуем, что нам нужно больше времени, нам нужно больше вдохновения. Очевидно, что мы можем прожить еще пару лет на нашем наследии. 'Wolfheart' исполнится 30 лет в следующем году, 'Irreligious' — 30 лет в 2026-м, так что мы можем устроить вокруг этого праздники. Но, скажем так, главный вопрос здесь — это актуальность альбома, создания новой музыки, которая не появляется лишь для того, чтобы выполнить цикл: альбом, два года гастролей, еще один альбом. Я чувствую, что это в какой-то степени убивает творчество, по крайней мере, в случае с MOONSPELL. Мы должны ответить музыкой на вопрос, зачем выпускать новый альбом. Потому что у нас уже и так столько пластинок, столько музыкальных направлений, по которым мы двигались, что нам трудно выбрать, какой MOONSPELL будет следующим. Но на этот раз я хочу альбом, которому не нужно будет время, чтобы его оценили. Я хочу, чтобы новый альбом сразу впечатлил фанатов и чтобы они, возможно, сказали: «Это как раз то, что нужно!». Так что, я полагаю, это будет крайне важный релиз для группы. Вот почему мы так долго тянем с его выпуском».



Когда его попросили назвать альбом MOONSPELL, который он считает «самой недооцененной» работой группы, он сказал:



«Трудно сказать, потому что может показаться, что я неблагодарен по отношению к окружающим. Я понимаю, что иногда металл — это некая прямая линия, а наша музыкальная карьера - нет, потому что мы всегда старались уловить веяния времени. Например, когда мы выпустили «The Butterfly Effect», который был очень недопонят — или что там еще, или может он просто не понравился публике. «Недопонят» — это скорее просто моя интерпретация. Кому-то нравится определенная музыка или не нравится, музыка отвечает тому, что вы ищете в этот период, или не отвечает. Так что такое объяснение проще, чем все наши оправдания. Но у нас был отличный старт с "Wolfheart" и "Irreligious". "Irreligious" — это альбом, который любят все. Это было правильное время для правильного альбома. Затем, после того как мы увидели не только себя, но и такие группы, как MY DYING BRIDE, TIAMAT, PARADISE LOST, мы попытались больше экспериментировать, и некоторым людям это очень понравилось, но металлическое сообщество немного открестилось от этих экспериментов. И тогда на вас как бы ставится клеймо группы, которая продалась или пошла с музыкой в другую сторону, а люди этого не оценили. И это клеймо прилипает к тебе, как большой гребаный ярлык. Так что у нас были альбомы, которые были — я бы не сказал, что их не поняли, но их приняли несколько холодно. При этом когда мы недавно переиздали, например, «The Butterfly Effect», весь тираж был распродан, и люди заходились в восторге. Они умирали от желания послушать некоторые песни с него вживую. Так что я перестал пытаться понять разум слушателей, потому что я не понимаю и свой собственный разум. Но, возвращаясь к основному вопросу, я думаю, что тот альбом, который просто офигенен и который был встречен несколько холодно, это 'The Antidote'. Я считаю, что это прекрасный альбом... Опять же, «The Antidote» исполнилось 20 лет, кажется, в 2023 году, и мы сделали переиздание и начали вновь играть некоторые песни с «The Antidote» вживую, и люди просто охренели от этого. Так что даже при всей имеющейся у меня информации ответить на такой вопрос очень сложно, потому что люди постоянно меняют свое мнение обо всем на свете, не говоря уже о музыке».







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