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MOONSPELL организуют стрим



MOONSPELL 26 октября проведут первое в своей истории симфоническое шоу, которое состоится на MEO Arena, Lisbon, Portugal. Не пропустите это незабываемое событие, где группа войдет в историю, добавив великолепную главу не только в биографию самой группы, но и в метал-музыку, созданную в Португалии. В то время как первый балкон на их предстоящем симфоническом шоу уже распродан, а на Golden Circle осталось менее 100 билетов, теперь вы можете насладиться этим событием, не выходя из дома.



Виртуальные билеты и наборы доступны на сайте группы.











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