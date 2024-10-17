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*Новое видео DREAM THEATER 28
*Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл 21
*Новое видео EDGE OF SANITY 19
*KERRY KING хотел бы Скалу, но готов и на Дизеля 17
*Басист JUDAS PRIEST об альбоме "Nostradamus" 13
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Moonspell

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17 окт 2024 : 		 MOONSPELL организуют стрим

20 май 2024 : 		 Никакого MOONSPELL до конца 2025

28 дек 2023 : 		 Новое видео MOONSPELL

12 ноя 2023 : 		 MOONSPELL выступят с оркестром

10 авг 2023 : 		 MOONSPELL отметят юбилей The Antidote

16 июн 2023 : 		 У вокалиста MOONSPELL проблемы со здоровьем

16 ноя 2022 : 		 MOONSPELL отменили британский тур

15 ноя 2022 : 		 Как MOONSPELL не попали в нарко- и алкокапканы

28 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

25 авг 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

16 авг 2022 : 		 MOONSPELL отменили тур по США

11 авг 2022 : 		 Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею»

2 авг 2022 : 		 MOONSPELL: «Мы всегда ненавидели эту обложку!»

28 июл 2022 : 		 Фрагмент нового релиза MOONSPELL

29 авг 2021 : 		 Переиздание MOONSPELL выйдет зимой

18 авг 2021 : 		 Профессиональное видео полного выступления MOONSPELL

11 июн 2021 : 		 Новый стрим от MOONSPELL

24 май 2021 : 		 Вокалист MOONSPELL — о концертах в ближайшем будущем

20 май 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

12 май 2021 : 		 Новые стримы от MOONSPELL

5 май 2021 : 		 Винилы MOONSPELL выйдут летом

14 апр 2021 : 		 Концертное видео MOONSPELL

18 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

11 мар 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL

26 фев 2021 : 		 Новое видео MOONSPELL

24 фев 2021 : 		 Обучающее видео от MOONSPELL
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|||| сегодня

MOONSPELL организуют стрим



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MOONSPELL 26 октября проведут первое в своей истории симфоническое шоу, которое состоится на MEO Arena, Lisbon, Portugal. Не пропустите это незабываемое событие, где группа войдет в историю, добавив великолепную главу не только в биографию самой группы, но и в метал-музыку, созданную в Португалии. В то время как первый балкон на их предстоящем симфоническом шоу уже распродан, а на Golden Circle осталось менее 100 билетов, теперь вы можете насладиться этим событием, не выходя из дома.

Виртуальные билеты и наборы доступны на сайте группы.






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17 окт 2024
Вашингтон Ирвинг
Донатная помойка.

просмотров: 126

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