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Вокалист STYX — о возможности попасть в ЗСРнР



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В рамках интервью для Meltdown вокалистом STYX Tommy Shaw ответил на вопрос о том, что он думает относительно возможности попасть в Зал славы рок-н-ролла (ЗСРнР):

«Я немного поостыл к этому. И я бывал на некоторых церемониях раньше, было приятно увидеть кучу людей, которых я знаю.

Знаете, почему это здорово? Когда ты потом куда-то приезжаешь и тебя объявляют: "Члены Зала славы рок-н-ролла". Вот что здорово. Но сама идея попасть туда и пройти через этот процесс — я не очень хочу этого. Я бы с удовольствием попал в Зал славы рок-н-ролла, и я бы пошёл на церемонию, но эта процедура отбора... Эта часть меня не привлекает. Такая сторона, когда кто-то тебя судит за что-то, в то время как наши поклонники раз за разом голосуют за нас ногами и кошельками. Поэтому я больше уважаю фанатов, чем кучку парней, которые из года в год говорят: "Палец вверх, палец вниз".

Я просто не понимаю их стандартов. Там есть песни, которые не являются рок-н-роллом — у одного парня была всего одна песня, и они поместили его в Зал славы рок-н-ролла. И мне не обидно из-за этого, мне просто обидно, когда к тебе предъявляют такие требования, в то время время как всё, о чем мы действительно заботимся — это наши поклонники».

Тем не менее, если однажды ему позвонят и скажут, что STYX введут Зал славы рок-н-ролла, «он будет польщён и с удовольствием примет награду. Но я практически перестал обращать внимание на то, имеем ли мы право быть там или нет».

TOMMY SHAW On Hypothetical STYX Induction Into ROCK AND ROLL HALL OF FAME:



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