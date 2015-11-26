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DENNIS DEYOUNG — о реюнионе со STYX



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DENNIS DEYOUNG в рамках нового интервью в очередной раз коснулся темы воссоединения со STYX ради тура:

«Я тщетно пытался достучаться до группы с того момента, как они заменили меня. Вначале это была моя группа, моя идея, но теперь это действительно группа Tommy Shaw.

Я говорил, что мы должны провести последний тур вместе для тех людей, которые сделали нас богачами. Они знают, что я готов это сделать. И недавно такая возможность появилась. Но только Tommy Shaw выступил, и он сказал "нет"».

DeYoung также опроверг заявление Shaw о том, что участники классического состава STYX «не были рады работать друг с другом в период нашего расцвета»:

«Позвольте мне сказать вам, что все эти вещи, которые они говорили обо мне, были самой большой преувеличенной ложью, которую я когда-либо слышал в своей жизни. Мы нравились друг другу. Мы никогда не ссорились. Мы никогда не кричали друг на друга. Мы были не такими. Мы делали музыку вместе. Поэтому, когда вы бросаете вызов, — не только моему музыкальному вкладу, но и моему характеру, — это самая серьёзная травма в моей карьере.

Не дать фанатам возможности в последний раз увидеть нас вместе на сцене — для меня это просто лишено здравого смысла. И я знаю, что все фанаты STYX хотели бы увидеть это ещё раз.

Дело не во мне, не в деньгах. Всё ради того, чтобы вновь ощутить и подчеркнуть, какими счастливыми сукиными детьми мы были, когда нашли друг друга. И показать людям, что мы ценим то, что они для нас сделали. Меня тошнит от того, что мы не можем сделать это ещё раз, но что мне делать? Я просто не могу этого понять».

DENNIS DEYOUNG On STYX Reunion:



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