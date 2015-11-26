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Styx

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16 июн 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

10 июн 2021 : 		 Новая песня STYX

5 июн 2021 : 		 Dennis DeYoung заявил, что Tommy Shaw не хочет реюниона STYX

4 июн 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

15 май 2021 : 		 Новое видео STYX

14 май 2021 : 		 Вокалист STYX — о возможности попасть в ЗСРнР

11 май 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

10 май 2021 : 		 Новый альбом STYX выйдет летом

9 апр 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет соло

5 мар 2021 : 		 Вокалист STYX привился

20 янв 2021 : 		 Бывший вокалист STYX: «Страх был моим мотиватором»

19 дек 2020 : 		 У STYX отличные песни!

3 дек 2020 : 		 Карантинное видео от STYX

20 окт 2020 : 		 Вокалист STYX: «Не хочу, чтобы новая пластинка просто крутилась в Spotify»

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от барабанщика STYX

27 авг 2020 : 		 STYX хотят подождать с выпуском альбома

24 авг 2020 : 		 Видео с текстом от STYX

11 авг 2020 : 		 Новое видео барабанщика STYX

25 июл 2020 : 		 STYX почти завершили запись

30 июн 2020 : 		 Новое видео барабанщика STYX

11 июн 2020 : 		 У STYX материала хватает на двойной альбом

4 июн 2020 : 		 Новый альбом STYX готов к записи

1 июн 2020 : 		 Новое видео барабанщика STYX

24 май 2020 : 		 DENNIS DEYOUNG: «Я бы хотел поехать в ещё один тур со STYX»

6 май 2020 : 		 Барабанщик STYX: «Новый альбом — один из лучших в нашей карьере»

4 май 2020 : 		 Барабанщик STYX опубликовал новое видео
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Барабанщик STYX исполняет новую песню



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Барабанщик STYX Todd Sucherman опубликовал видео, в котором исполнил композицию "Reveries", включённую в выходящий 18 июня альбом "Crash Of The Crown".

STYX -



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