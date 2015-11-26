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Барабанщик STYX исполняет новую песню



Барабанщик STYX Todd Sucherman опубликовал видео, в котором исполнил композицию "Reveries", включённую в выходящий 18 июня альбом "Crash Of The Crown".

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