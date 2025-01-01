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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 42
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
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Вокалист STYX обещает альбом в мае



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Lawrence Gowan в рамках беседы с поклонниками во время круиза Rock Legends, обсудил будущую пластинку STYX:

«Ну, честно говоря, с тех пор как [продюсер и мультиинструменталист STYX] Will [Evankovich] присоединился к группе — сначала Will был продюсером и соавтором, и это по-настоящему вдохновило нас на то, чтобы снова начать делать новую музыку. Кроме того, что самое скучное, так это то, что сама музыкальная индустрия во многом исправилась. Возродился интерес к виниловым пластинкам, и идея о том, что альбом — это произведение искусства, вместо того чтобы, как все мы в своих телефонах, перелистывать его каждые десять секунд, вместо этого вы получаете опыт прослушивания музыкального произведения, которое занимает около сорока минут, и вы начинаете испытывать нечто вроде того, что некоторые люди называют театром разума. Именно это и вдохновило нас на создание фильма. Итак, как автор, он очень, очень, очень силен. И он смог сфокусироваться на том, что мы должны делать на новых записях. Так что альбом [2017 года] «The Mission» был очень успешным. 'Crash Of The Crown', о котором мы так скромно упоминаем в каждом шоу, занял первое место в чарте рок-альбомов Billboard. Это большая веха для нас, тот факт, что это произошло, и это дало нам уверенность в том, что мы будем продолжать выпускать пластинки. Это часть той жизненной силы, которая поддерживает группу. В любом случае, я думаю, вам понравится - ну, я знаю, что вам понравится наша новая пластинка. Мы считаем ее очень сильной».

На вопрос о том, когда поклонники могут ожидать новый альбом STYX, Gowan сказал:

«В конце мая».




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