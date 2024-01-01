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Включат ли STYX в ЗСРнР?



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В недавнем интервью Tommy Shaw ответил на вопрос о том, когда STYX будет включен в Зал Славы Рок-н-Ролла:

«Надеюсь, мы все проживем достаточно долго, чтобы найти ответ на этот вопрос. Но это не мне решать. Если бы это действительно зависело от меня, BAD COMPANY были бы в Зале славы рок-н-ролла.

Я не знаю процесса, и это действительно не мое дело. Приятно, когда люди объединяются вокруг артистов, которые им нравятся, но мы не имеем на это никакого влияния.

Я рад, когда артистов признают. Это здорово для всех. Например, когда RUSH включили в список? Оценили. Заслуженно.

Это большая честь для любого, кто попадает в список, но это не помогает написать следующую песню. Мы все знаем реальность: это хорошо смотрится на телевидении».




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