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Styx

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21 песня от барабанщика STYX



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TODD SUCHERMAN опубликовал видео, в котором представлена нарезка из 21 песни, сыгранной в рамках концерта в Phoenix’s Celebrity Theater в сентябре 2021 года.

STYX Drummer TODD SUCHERMAN Shares Drumcam Montage Of 21 Songs In 19 Minutes From Phoenix Show



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