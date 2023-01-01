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Гитарист STYX: «К счастью, нам хватило ума не испортить всё окончательно»



James "J.Y." Young в рамках визита на радиошоу "Torg & Elliott" ответил на вопрос о том, как быстро он и коллеги по группе научились деловой стороне вопроса:



«В самом начале был парень, который руководил группой до того, как мы получили контракт на запись, но в конце концов звукозаписывающая компания пришла к нам и сказала: "Ребята, вам нужен менеджер, который немного лучше разбирается в том, что происходит в масштабах страны". В течение многих лет у нас был Derek Sutton, а потом всё изменилось, и мы перешли к людям Irving'a Azoff'a. И я полагаю, что мы в хорошем плюсе.



Все участники STYX получили образование в колледже, так что все рассматривали всевозможные переменные, которые вступают в игру, о которых, когда занимаешься на гитаре в 13 лет, ты ничего не знаешь, и, к счастью, приехав из большого города Чикаго, мы были знакомы с некоторыми людьми, которые могли немного помочь нам, но, честно говоря, время, проведённое в Лос-Анджелесе, на самом деле помогло нам, возможно, больше, а время, проведённое в Нью-Йорке, помогло нам ещё больше. Вы заводите друзей, а потом двигаетесь дальше».



Кроме того, Young рассказал о том, как делил сцену с несколькими известными группами, и о том, какие уроки они извлекли на этом пути:



«Мы выступали на разогреве перед разными людьми. KISS, конечно, появились позже нас, но они оказали большее влияние. Gene Simmons — отличный специалист по музыкальному бизнесу, и у них был отличный менеджер, а мы несколько раз меняли менеджеров, пока не взяли себе Derek'a Sutton'a, который гастролировал с кучей английских групп, а потом стал личным менеджером, когда обосновался в Лос-Анджелесе. Но все мы должны усваивать некоторые уроки лёгким путем, а чаще — трудным. И, к счастью, нам хватило коллективного разума, чтобы не испортить всё окончательно»







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