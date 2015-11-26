Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Долгожданный альбом клавишника FAITH NO MORE выйдет весной 494
*Новый альбом MEGADETH вот уже почти совсем 77
*Фронтмен SLIPKNOT заявил, что ненавидит новый рок 71
*Лидер BEHEMOTH решил бороться с преследованиями 56
*UDO DIRKSCHNEIDER: «Почему я до сих пор исполняю песни ACCEP... 32
[= ||| все новости группы



*

Styx

*



5 мар 2021 : 		 Вокалист STYX привился

20 янв 2021 : 		 Бывший вокалист STYX: «Страх был моим мотиватором»

19 дек 2020 : 		 У STYX отличные песни!

3 дек 2020 : 		 Карантинное видео от STYX

20 окт 2020 : 		 Вокалист STYX: «Не хочу, чтобы новая пластинка просто крутилась в Spotify»

19 окт 2020 : 		 Обучающее видео от барабанщика STYX

27 авг 2020 : 		 STYX хотят подождать с выпуском альбома

24 авг 2020 : 		 Видео с текстом от STYX

11 авг 2020 : 		 Новое видео барабанщика STYX

25 июл 2020 : 		 STYX почти завершили запись

30 июн 2020 : 		 Новое видео барабанщика STYX

11 июн 2020 : 		 У STYX материала хватает на двойной альбом

4 июн 2020 : 		 Новый альбом STYX готов к записи

1 июн 2020 : 		 Новое видео барабанщика STYX

24 май 2020 : 		 DENNIS DEYOUNG: «Я бы хотел поехать в ещё один тур со STYX»

6 май 2020 : 		 Барабанщик STYX: «Новый альбом — один из лучших в нашей карьере»

4 май 2020 : 		 Барабанщик STYX опубликовал новое видео

30 апр 2020 : 		 STYX работают над «интересным» альбомом

15 апр 2020 : 		 Барабанщик STYX опубликовал новое видео

2 апр 2020 : 		 Новый альбом барабанщика STYX выйдет весной

13 мар 2020 : 		 STYX отменили тур из-за коронавируса

4 фев 2020 : 		 STYX работают над новым альбомом

25 янв 2020 : 		 Барабанщик STYX выпускает сольную работу

1 июн 2018 : 		 STYX впервые за 35 сыграли "Mr. Roboto"

6 дек 2017 : 		 Концертное видео STYX

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STYX
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист STYX привился



*
zoom
*
* *
Вокалист STYX Tommy Shaw поделился информацией о том, что третьего марта сделал первую прививку от COVID-19.

STYX's TOMMY SHAW Receives First Dose Of COVID-19 Vaccine





Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Gemma


5 мар 2021, 15:15		Вокалист Styx привился и стух (надеюсь, нет)

CosmicBear


5 мар 2021, 16:36		Уважаемые пользователи, как скоро (или не скоро) по вашим предположениям вся эта белиберда с ковидлом закончится?

Умник


5 мар 2021, 16:50		Ну по прогнозам в августе 22го ожидается возвращение к доковидной жизни. Звучит довольно реалистично. Сейчас все внутри стран чуть начинают разрешать мероприятия, дальше начнут туристов пускать. Естественно это будут небыстрые процессы

ElectricRetard


5 мар 2021, 16:51		А причем тут пользователи? Прогнозы специалистов в основном на начало 2022.

CosmicBear


5 мар 2021, 18:04		ElectricRetard, общаюсь с разными людьми на эту тему. В данном случае интересно мнение, потому-что время от времени здесь публикуются новости, связанные с этим делом, и порой разворачиваются весьма занимательные дискуссии в комментариях

ElectricRetard


5 мар 2021, 18:31		Не знаю, я тут от пары людей лишь видел адекватные комментарии на тему пандемии. Большая часть это какая-то шиза отрицания вируса.

ElectricRetard


5 мар 2021, 18:34		Ну и в любом случае, одно дело поправить кого-то насчет того как вирус работает или про количество заболевших, методы работы со статистикой и т.д, но вот про прогнозы спрашивать следует непосредственно высокоуровневых специалистов.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 332

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом