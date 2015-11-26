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STYX выпустили ЕР в цифровом варианте



Доступный ранее ЕР STYX The Same Stardust только на виниле в рамках Дня музыкального магазина, теперь получил более широкий доступ - его можно услышать на всех ведущих цифровых платформах.







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