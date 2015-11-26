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Styx

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29 сен 2021 : 		 STYX выпустили ЕР в цифровом варианте

22 сен 2021 : 		 21 песня от барабанщика STYX

24 авг 2021 : 		 STYX выпустят пиво

4 авг 2021 : 		 Вокалист STYX: «Я не потерял способность спать из-за ЗСРнР»

30 июл 2021 : 		 DENNIS DEYOUNG — о реюнионе со STYX

27 июл 2021 : 		 Видео с выступления STYX

26 июл 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

11 июл 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

29 июн 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

27 июн 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

21 июн 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

18 июн 2021 : 		 DENNIS DE YOUNG хотел бы, чтобы STYX оказались в ЗСРнР

16 июн 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

10 июн 2021 : 		 Новая песня STYX

5 июн 2021 : 		 Dennis DeYoung заявил, что Tommy Shaw не хочет реюниона STYX

4 июн 2021 : 		 Видео с текстом от STYX

15 май 2021 : 		 Новое видео STYX

14 май 2021 : 		 Вокалист STYX — о возможности попасть в ЗСРнР

11 май 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет новую песню

10 май 2021 : 		 Новый альбом STYX выйдет летом

9 апр 2021 : 		 Барабанщик STYX исполняет соло

5 мар 2021 : 		 Вокалист STYX привился

20 янв 2021 : 		 Бывший вокалист STYX: «Страх был моим мотиватором»

19 дек 2020 : 		 У STYX отличные песни!

3 дек 2020 : 		 Карантинное видео от STYX

20 окт 2020 : 		 Вокалист STYX: «Не хочу, чтобы новая пластинка просто крутилась в Spotify»
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|||| сегодня

STYX выпустили ЕР в цифровом варианте



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Доступный ранее ЕР STYX The Same Stardust только на виниле в рамках Дня музыкального магазина, теперь получил более широкий доступ - его можно услышать на всех ведущих цифровых платформах.

STYX - The Same Stardust Record Store Day Exclusive EP Available Today On All Digital Platforms



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