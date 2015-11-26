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Dennis DeYoung заявил, что Tommy Shaw не хочет реюниона STYX



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Бывший вокалист и клавишник группы STYX Dennis DeYoung снова заявил, что хочет воссоединиться со своими бывшими коллегами по группе для последнего тура.

DeYoung, голос которого можно услышать на таких классических песнях STYX, как "Come Sail Away", "Best Of Times", "Pieces Of Eight" и "Babe", рассказал о своей прежней группе в беседе с Джо Роком с радиостанции 102.3 WBAB на Лонг-Айленде, Нью-Йорк.

На вопрос о том, надеется ли он на воссоединение классического состава STYX, Dennis ответил следующее:

«Я вынашивал эту идею последние пять или шесть лет, но безрезультатно. Действительно, люди, которые заинтересованы в этом, промоутеры по всей стране, в прошлом году обратились по внутренним каналам, чтобы узнать, есть ли интерес. Потому что каждый фанат STYX хотел бы увидеть это ещё раз. И один человек сказал "нет", и это был Tommy [Shaw, гитарист/вокалист STYX]. Я не знаю почему, для меня это не имеет смысла.

Мы обязаны фанатам, которые сделали нас теми, кем мы являемся сегодня, — богатыми, успешными людьми — мы обязаны дать им последнюю возможность увидеть Moe, Larry, Curly и Shemp'а, когда он будет доступен, прийти на выступление и увидеть их.

Это не в моих силах. У меня нет никаких претензий. Я ни с кем не ссорился. Ничего такого нет. Я просто хочу выйти на сцену и сделать это. В этом виноват не я. Так что, пожалуйста, отправляйте свои открытки и письма по соответствующему адресу».

DENNIS DEYOUNG: TOMMY SHAW Said



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