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Вокалист STYX: «Я не потерял способность спать из-за ЗСРнР»



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Tommy Shaw в рамках беседы с журналом Rock Candy, на обложке которого красуются STYX, сказал по поводу Зала Славы Рок-н-Ролла Malcolm'y Dome'y:

«Ну нам бы хотелось быть там, но я совершенно не терял из-за этого способности засыпать. Если честно, я надеюсь, что нас примут после моей смерти. Так мне хотя бы не придётся платить "за честь" присутствовать на церемонии 5 000 долларов. Или десять тысяч, если я захочу взять туда жену».

STYX



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