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STYX почти завершили запись



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Вокалист STYX Tommy Shaw недавно в программе "Ted Nugent Spirit Campfire" рассказал о том, как продвигаются дела с новым альбомом:

«У нас готовы все партии ударных и баса. Похоже, свои партии гитары я тоже все записал. Я также записал большую часть своего вокала. Мы писали, писали и писали. Я добрался почти до конца, у меня осталась ещё одна тема, но я просто выгорел. Я сказал: "Я не могу закончить эту песню". Так что готова она где-то наполовину. Поэтому мне нужно над ней поработать и сделать всё как надо.

Lawrence [Gowan, вокал/клавишные] также закончил с большей частью своих партий. У нас есть ещё пара новых песен, которые появились с тех пор, как мы все были вместе. Так что мы должны всё это пристроить. Правда, это дело Lawrence'a, потом — James'a Young'a. Он будет заниматься столько времени, сколько понадобится для того, чтобы закончить соло и его партии вокала. И тогда останутся только партии Lawrence'a. В итоге на сведение мы всё отправим раньше, чем вы об этом узнаете».

STYX Is Almost Done Recording New Album:





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