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|||| 24 авг 2021

STYX выпустят пиво



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STYX совместно с VOODOO BREWING CO. выпустят традиционный американский лагер Oh Mama.

Tommy Shaw: «Привет, друзья! Мы рады сообщить, что STYX в партнёрстве с Voodoo Brewing Co. представляет наше пиво Oh Mama в холодной кружке рядом с вами. Мы думаем, что оно понравится вам так же, как и нам. Вздрогнем!!!»

James "JY" Young: «По традиции с "Renegade" и "Steelers" мы рады объявить о выпуске пива Oh Mama. Мы с нетерпением ждём возможности привнести часть традиций "Steeler" в жизнь наших фанатов, которыми они смогут наслаждаться, не выходя из дома».

STYX Teams Up With VOODOO BREWING CO. For Creation Of Signature Lager,



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

Санчез


24 авг 2021, 11:56		Кто то пишет альбомы дома, кто то ноет по поводу концертов, ковида и прочей херни, кто то...выпускает алкашку, думаю что фанаты схавают, мда

Alex ASP


24 авг 2021, 18:17		Ну Стикс пишут альбомы, дают концерты, не ноют по поводу Ковида, ну и выпустили алкашку, в чём проблемы то)))

overgrin


24 авг 2021, 22:20		интересно
традиционный Американский лагер???
откуда в этом болоте традиции.....там пиво то только 150 лет варят.
Про крепкий алкоголь вообще говорить не приходится...
Ни одного нормального виски, джина и т.д.
единственное ром ....тоесть есть заявки на классику
но-НЕ более ;-)


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