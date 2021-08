24 авг 2021



STYX выпустят пиво



STYX совместно с VOODOO BREWING CO. выпустят традиционный американский лагер Oh Mama.



Tommy Shaw: «Привет, друзья! Мы рады сообщить, что STYX в партнёрстве с Voodoo Brewing Co. представляет наше пиво Oh Mama в холодной кружке рядом с вами. Мы думаем, что оно понравится вам так же, как и нам. Вздрогнем!!!»



James "JY" Young: «По традиции с "Renegade" и "Steelers" мы рады объявить о выпуске пива Oh Mama. Мы с нетерпением ждём возможности привнести часть традиций "Steeler" в жизнь наших фанатов, которыми они смогут наслаждаться, не выходя из дома».







