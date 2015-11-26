STYX выпустят пиво

STYX совместно с VOODOO BREWING CO. выпустят традиционный американский лагер Oh Mama.
Tommy Shaw: «Привет, друзья! Мы рады сообщить, что STYX в партнёрстве с Voodoo Brewing Co. представляет наше пиво Oh Mama в холодной кружке рядом с вами. Мы думаем, что оно понравится вам так же, как и нам. Вздрогнем!!!»
James "JY" Young: «По традиции с "Renegade" и "Steelers" мы рады объявить о выпуске пива Oh Mama. Мы с нетерпением ждём возможности привнести часть традиций "Steeler" в жизнь наших фанатов, которыми они смогут наслаждаться, не выходя из дома».
Санчез
Alex ASP
overgrin
традиционный Американский лагер???
откуда в этом болоте традиции.....там пиво то только 150 лет варят.
Про крепкий алкоголь вообще говорить не приходится...
Ни одного нормального виски, джина и т.д.
единственное ром ....тоесть есть заявки на классику
но-НЕ более ;-)
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