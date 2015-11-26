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Новый альбом STYX выйдет летом



Группа STYX определилась с датой выпуска нового студийного альбома — "Crash Of The Crown" будет выпущен 18 июня на лейбле коллектива, Alpha Dog 2T/UMe и доступен на прозрачном, черном винилах, CD и в цифровом варианте.







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