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Вокалист STYX : «Не хочу, чтобы новая пластинка просто крутилась в Spotify»



Вокалист STYX в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом:



«Сведение завершено. Увы, но мы должны подождать с релизом, пока не сможем выступать и должным образом представить альбом. Потому что иначе он просто будет крутиться на Spotify и всё. Мы вложили массу времени, энергии и ресурсов в эту пластинку и хотим иметь возможность продавать её должным образом, а не получить чек на 15 центов в конце года».







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