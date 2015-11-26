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Styx

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13 мар 2020 : 		 STYX отменили тур из-за коронавируса

4 фев 2020 : 		 STYX работают над новым альбомом

25 янв 2020 : 		 Барабанщик STYX выпускает сольную работу

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6 дек 2017 : 		 Концертное видео STYX

26 авг 2017 : 		 Видео с текстом от STYX

4 авг 2017 : 		 Бывший вокалист STYX хочет поехать в тур

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Вокалист STYX: «Не хочу, чтобы новая пластинка просто крутилась в Spotify»



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Вокалист STYX в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" рассказал о том, как идёт работа над новым альбомом:

«Сведение завершено. Увы, но мы должны подождать с релизом, пока не сможем выступать и должным образом представить альбом. Потому что иначе он просто будет крутиться на Spotify и всё. Мы вложили массу времени, энергии и ресурсов в эту пластинку и хотим иметь возможность продавать её должным образом, а не получить чек на 15 центов в конце года».

STYX



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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Svarg_1349


20 окт 2020, 12:40		Грустно, но это так.

Red One


20 окт 2020, 13:22		Ну там далеко не 15 центов. Там все стрим площадки порядка 40 минимум. Плюс почта работает, делюкс издания разойдутся только в путь. Если фан-база есть, конечно. Но возраст, разумеется, никуда не денешь. Хочется выпустить пластинку и по этому поводу поехать в тур - вот это более реальные деньги и сразу.


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